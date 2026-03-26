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Sociedad Vuelta Ciclista del Uruguay | recorrido |

Calendario deportivo

81ª Vuelta Ciclista del Uruguay: ¿Quiénes son los favoritos y cómo se correrá?

Arranca la edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay con 11 etapas, más de 1.700 km, favoritos definidos, equipos internacionales y transmisión en vivo.

Vuelta ciclista del Uruguay

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La carrera comenzará con un tramo inaugural de 135,5 kilómetros entre Montevideo y San José. La concentración de ciclistas será a las 8:00 en la explanada de la Intendencia capitalina, mientras que la largada oficial está prevista para las 9:30 desde Capurro, sobre Ruta 1. La llegada se espera sobre las 12:30 frente a la estación de AFE maragata.

En total, el pelotón recorrerá aproximadamente 1.777 kilómetros a lo largo de trece departamentos, consolidando el carácter federal de la competencia. Participarán 21 equipos uruguayos y tres extranjeros: el Swift Pro Cycling de Brasil, el TaG Cycling Team de Canadá y el Giomi Competición de Argentina.

Candidatos al título

Entre los principales aspirantes aparece el vigente campeón de la edición 2025 y actual ganador de Rutas de América 2026, Anderson Maldonado, del Náutico de Boca de Cufré. También figura su hermano Ignacio Maldonado, del Armonía Cycles, lo que perfila un posible duelo familiar en la clasificación general.

Otros nombres a seguir son Agustín Alonso (Náutico de Boca de Cufré), Sergio Fredes (Punta del Este) y Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles). En cuanto a los extranjeros, el brasileño João Pedro Rossi, del Swift Pro Cycling, asoma como una de las principales amenazas.

La Vuelta cuenta con una rica historia dentro del ciclismo regional. El máximo ganador es Federico Moreira, con seis títulos, seguido por Walter Moyano con cinco. Más atrás aparecen nombres como Atilio François, José Asconeguy, el brasileño Magno Nazaret y el argentino Jorge Giacinti, todos con tres consagraciones.

En las ediciones recientes, Agustín Alonso se coronó en 2022, Jorge Giacinti en 2023 y Juan Caorsi en 2024, reflejando la competitividad del certamen en los últimos años.

La carrera será transmitida en vivo a través de Antel TV, sin costo para usuarios de la compañía. Además, podrá verse por televisión abierta digital en la señal 5.2 de Canal 5, que será utilizada por primera vez para emitir la Vuelta.

Etapas y recorrido

El trazado incluye once etapas que atravesarán distintos puntos del país:

  • Etapa 1: Montevideo – San José (135,5 km)
  • Etapa 2: San José – Paso de los Toros (198,7 km)
  • Etapa 3: Paso de los Toros – Mercedes (180 km)
  • Etapa 4: Nuevo Berlín – Salto (199,1 km)
  • Etapa 5: Salto – Paysandú (116,1 km)
  • Etapa 6: Paysandú – Tacuarembó (174,6 km)
  • Etapa 7A: Melo – Río Branco (84,5 km)
  • Etapa 7B: Contrarreloj individual – Lago Merín (19,4 km)
  • Etapa 8: Cebollatí – Rocha (168,2 km)
  • Etapa 9: Rocha – Minas (165 km)
  • Etapa 10: Tala – Durazno (158,7 km)
  • Etapa 11: Trinidad – Montevideo (193,3 km)

Clasificaciones y premios

Durante la competencia, los líderes de cada clasificación vestirán distintas mallas: oro (general individual), cima, sprinter, olímpica (por equipos), mejor uruguayo, sub 23 y regularidad.

Además, en cada etapa se entregarán reconocimientos especiales a la combatividad, revelación, juego limpio y mejor acompañante, reforzando el carácter competitivo y simbólico de una prueba que forma parte de la identidad deportiva del país.

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