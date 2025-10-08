Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Gusanito | Parque Rodó | pericia

Ampliación de la pericia

Accidente en Gusanito Manzana: examen anatomopatológico no conformó a familiares

La madre del niño de 2 años que cayó del juego del Parque Rodó sigue sin respuestas claras sobre las causas de su muerte.

“Venimos bastante acongojados”, expresó el abogado de la familia, Marcos Pacheco, tras el encuentro con la fiscal. El letrado destacó la seriedad con que la Fiscalía ha llevado adelante el caso, aunque reconoció que las conclusiones del reciente examen anatomopatológico “no son concluyentes”.

El estudio, solicitado por Falcomer, determinó que la causa de muerte fue una infección respiratoria baja, una “gripe con complicaciones”, según precisó Pacheco. Sin embargo, para la familia, ese resultado no despeja las dudas sobre el vínculo entre el accidente sufrido por el niño y el desenlace fatal.

“Ahora tenemos más preguntas de las que teníamos”, dijo el abogado. “Teníamos un niño que tuvo una internación en CTI, una internación en cuidados en un sanatorio. Entonces nos planteamos ¿ese niño habrá tenido un alta prematura o no?”.

De acuerdo con el relato de la madre ante la Fiscalía, el niño no presentó síntomas que pudieran haber alertado sobre una complicación grave. “Ella estaba acostumbrada a tratar episodios de asma y plantea que en ningún momento vio al niño con signos que justificaran una consulta médica urgente”, explicó Pacheco.

Ante las inconsistencias entre los relatos clínicos, los antecedentes del accidente y los resultados del examen, se solicitará una ampliación de la pericia para profundizar en las posibles causas. “¿A quién le tenemos que pedir una respuesta? ¿A un infectólogo, a pediatras, a la Cátedra de Neumología? Son preguntas que nos hacemos”, dijo el abogado.

Mientras tanto, la madre del niño espera poder entender qué ocurrió realmente con su hijo. “Ya queremos respuestas. Queremos saber para calmar a una madre que está desesperada, quebrada por la situación”, expresó Pacheco, en nombre de la familia.

