La familia del niño de dos años que cayó del juego infantil Gusanito Manzana en el Parque Rodó el pasado 19 de julio y murió semanas después, el 11 de agosto, aún no encuentra consuelo ni respuestas convincentes sobre lo ocurrido. Este martes, la madre del pequeño se reunió con la fiscal de Ciudad de la Costa, Cristina Falcomer, quien encabeza la investigación.
Ampliación de la pericia
Accidente en Gusanito Manzana: examen anatomopatológico no conformó a familiares
La madre del niño de 2 años que cayó del juego del Parque Rodó sigue sin respuestas claras sobre las causas de su muerte.