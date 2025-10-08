Accidente en Gusanito Manzana: examen anatomopatológico no conformó a familiares

Ampliación de pericia

“Ahora tenemos más preguntas de las que teníamos”, dijo el abogado. “Teníamos un niño que tuvo una internación en CTI, una internación en cuidados en un sanatorio. Entonces nos planteamos ¿ese niño habrá tenido un alta prematura o no?”.

De acuerdo con el relato de la madre ante la Fiscalía, el niño no presentó síntomas que pudieran haber alertado sobre una complicación grave. “Ella estaba acostumbrada a tratar episodios de asma y plantea que en ningún momento vio al niño con signos que justificaran una consulta médica urgente”, explicó Pacheco.

Ante las inconsistencias entre los relatos clínicos, los antecedentes del accidente y los resultados del examen, se solicitará una ampliación de la pericia para profundizar en las posibles causas. “¿A quién le tenemos que pedir una respuesta? ¿A un infectólogo, a pediatras, a la Cátedra de Neumología? Son preguntas que nos hacemos”, dijo el abogado.

Mientras tanto, la madre del niño espera poder entender qué ocurrió realmente con su hijo. “Ya queremos respuestas. Queremos saber para calmar a una madre que está desesperada, quebrada por la situación”, expresó Pacheco, en nombre de la familia.