Accidente en la Rambla: conductor ebrio volcó y dejó tres heridos, uno en CTI

Otras personas heridas en el accidente

Además del conductor, resultaron heridas dos personas. Una joven de 27 años, que viajaba como acompañante, fue internada en un sanatorio privado con un diagnóstico de politraumatismos. El siniestro también alcanzó a un tercero: una persona que se encontraba tomando mate sentada en la rambla resultó con una fractura en una pierna tras ser golpeada por uno de los pinos separadores de la ciclovía, que salió proyectado tras el impacto.

En el lugar trabajó personal de URPM de zona I, Policía Científica y Bomberos. En la mañana de este miércoles, la circulación en la Rambla hacia el este se vio enlentecida debido a que el vehículo siniestrado aún permanece en el lugar.