Accidente en la Rambla: conductor ebrio volcó y dejó tres heridos, uno en CTI

Un grave accidente de tránsito se registró en la noche de este martes, cerca de las 23:20 horas, en la intersección de la Rambla Presidente Wilson y la calle Sarmiento, frente al Parque Rodó. El incidente involucró a una camioneta que era conducida a alta velocidad y cuyo chofer se encontraba en estado de ebriedad, dejando un saldo de tres personas heridas.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
Según información proporcionada por la Unidad de Respuesta Policial Móvil (URPM) de zona I, el vehículo circulaba por Sarmiento e intentó ingresar a la Rambla con dirección al centro, momento en el que el conductor perdió el control. La camioneta impactó contra el cantero central, volcó y dio varias vueltas, deteniéndose sobre la senda de tránsito hacia el este, a metros de la sede del Mercosur.
El conductor de la camioneta, un hombre de 30 años, debió ser asistido por personal de Bomberos al quedar atrapado en el vehículo. Trasladado de urgencia al Hospital Maciel, permanece internado en el CTI con lesiones importantes. Los estudios de alcoholemia confirmaron que manejaba bajo los efectos del alcohol.
Otras personas heridas en el accidente
Además del conductor, resultaron heridas dos personas. Una joven de 27 años, que viajaba como acompañante, fue internada en un sanatorio privado con un diagnóstico de politraumatismos. El siniestro también alcanzó a un tercero: una persona que se encontraba tomando mate sentada en la rambla resultó con una fractura en una pierna tras ser golpeada por uno de los pinos separadores de la ciclovía, que salió proyectado tras el impacto.
En el lugar trabajó personal de URPM de zona I, Policía Científica y Bomberos. En la mañana de este miércoles, la circulación en la Rambla hacia el este se vio enlentecida debido a que el vehículo siniestrado aún permanece en el lugar.