Un nuevo 8M en un mundo horrendo: acciones, consignas y desafíos

Para la vocera, esta escalada “viene en consonancia con un proceso fascista que ya veníamos denunciando” y condensa “un mismo sistema estructural de opresión”, que también se manifiesta en el conflicto en Palestina, donde “el imperialismo y el sionismo continúan colonizando, invadiendo y expulsando a los palestinos de sus tierras”.

El énfasis en la soberanía de los pueblos, agregó Abracinskas, responde a la percepción de que ese principio está siendo vulnerado o amenazado en distintos puntos del mapa. De allí, explicó, la recuperación de la consigna histórica “No pasarán”, entendida como “una reafirmación de resistencia y de lucha a la cual el movimiento feminista adhiere”.

Con respecto a la coyuntura nacional, la vocera señaló que el país enfrenta el desafío de no limitarse a resistir retrocesos, sino de impulsar avances concretos en materia de derechos sociales, culturales, políticos y económicos, “que hagan de Uruguay un país de esperanza”. En ese marco, mencionó la propuesta de gravar “al 1 % más rico para el 1 %”, impulsada también desde el movimiento sindical, como parte de una articulación más amplia. “Es una propuesta de resistencia, pero también propositiva de cuál es el modelo que queremos, que claramente no es el actual”, concluyó.

Consultada sobre la evaluación del primer año de gobierno del FA en materia de género, Abracinskas aclaró que, debido a la pluralidad del movimiento feminista, “existen diversas posturas y matices al respecto de los avances y pendientes de cada gobierno”. A su entender, sostuvo que “la situación de Uruguay no es equiparable a la de otros países de la región”, atravesados por retrocesos más abruptos en derechos, aunque advirtió que “eso no significa que ya está todo resuelto”. Para ella, el principal desafío del Ejecutivo pasa por “generar mecanismos reales de escucha, habilitar espacios de participación y transformar compromisos programáticos en políticas concretas”.

Abracinskas expresó que el movimiento feminista mantiene “expectativas altas”, aun contemplando que se trata del primer año de gestión. Recordó que existen compromisos asumidos en el programa de gobierno y que, desde hace décadas, el feminismo viene planteando demandas que consideran urgentes. Entre ellas mencionó la violencia vicaria y la violencia basada en género, el respeto a la autonomía reproductiva, así como el acceso a vivienda, trabajo digno y salud. “Seguimos planteando que la democracia está en deuda con las mujeres”, añadió.

Además del 8M, destacó que el movimiento feminista atraviesa otro momento político relevante en las próximas semanas. Se trata de un encuentro feminista popular de carácter nacional, previsto para el 11 y 12 de abril, que —según explicó— busca constituirse en un espacio de intercambio, debate y construcción colectiva.

Abracinskas señaló que esta instancia apunta a “generar una plataforma reivindicativa y acuerdos comunes de acción”. En esa línea, sostuvo que el movimiento procura articular la movilización callejera con ámbitos de reflexión programática, en un contexto en el que considera que Uruguay cuenta con condiciones para avanzar en transformaciones sustantivas en materia de derechos.

Por su parte, María Delia Cúneo, integrante de la Coordinadora de Feminismos, coincidió en que la consigna “acción antiimperialista” forma parte de “un tronco común” producto del resultado de conversaciones entre los colectivos ante “los avances del fascismo, la guerra y un nuevo escenario donde el imperialismo muestra las garras más crueles hacia los pueblos en una impunidad absoluta, y frente al silencio general”.

De acuerdo a Cúneo, si bien estas ofensivas imperialistas no están dirigidas únicamente a las mujeres, son las principales víctimas, así como las protagonistas de las resistencias y luchas en distintos lugares del mundo. “Pensemos en las mujeres palestinas, en las kurdas, en todas aquellas que están resistiendo una avanzada sobre territorios, bienes y cuerpos”, expresó. Y agregó que esos cuerpos “son mayoritariamente los cuerpos de nosotras, las mujeres”.

La Coordinadora suma a la consigna general un énfasis particular en la defensa de la tierra, el agua y la vida, situando el foco en el territorio uruguayo. Cúneo advirtió sobre las amenazas ambientales en curso, en especial la prospección petrolera en la costa atlántica, cuyos permisos —señaló— ya han sido otorgados. Aunque consideró que no existe “licencia social” para avanzar en esa dirección, alertó sobre las consecuencias ecosistémicas que podría implicar una intervención de ese tipo, no solo para el mar sino para todo el sistema costero y el territorio en su conjunto. “A este tipo disputas las unimos al resto de las violencias que sufrimos en nuestros cuerpos, como el abuso, la violación, el feminicidio”.

Sobre el accionar del Gobierno en este primer año, sostuvo que, “independientemente de discursos y cambios de autoridades”, Uruguay cuenta desde hace años con un sistema normativo que debería ofrecer garantías. Sin embargo, advirtió que “ninguna de esas leyes, ni la ley de violencia doméstica, ni la ley de trata, tienen una implementación que haya dado resultados”. “Seguimos teniendo los mismos índices de violencia, seguimos teniendo feminicidios, seguimos teniendo violaciones intrafamiliares, violaciones grupales”, enumeró, y agregó que las mujeres continúan siendo “víctimas de todo tipo de violencia sin resguardos y sin protección efectiva”, añadió.

Cúneo insistió en que, al escuchar los discursos políticos, “parecería que estamos en el mejor de los mundos”, mientras “hay mujeres vulneradas en todos sus derechos, como las que viven en los márgenes”. “Esas mujeres están en el horno y no ha habido cambio ninguno”.

Otro de los reclamos que destacó la activista es la falta de respuestas habitacionales urgentes para quienes deben huir de la violencia. “No hay lugar de refugio para cuando una mujer sin recursos, sin posibilidades, sin contención, tiene que salir rajando porque teme por su vida”, describió. Y añadió que la existencia de “una casa, dos casas” para atender a “diez, quince mujeres” resulta claramente insuficiente frente a una problemática que atraviesa todo el territorio.

Además, cuestionó la idea de que una única política pública pueda revertir el problema estructural de desigualdades. “Esto empieza desde vulneraciones anteriores a que maten a una mujer”, afirmó, al señalar la falta de acceso a educación, trabajo y dignidad como eslabones previos de una cadena de violencias. En esa secuencia, identificó tanto violencias institucionales como personales, que recaen sobre mujeres, adolescentes y niñas, y también —subrayó— sobre “aquellos cuerpos feminizados que se leen como mujeres, independientemente de su biología”, ampliando así la denuncia a todas las identidades que hoy son blanco de agresiones por su condición de género.

Paro internacional de mujeres

Al igual que el año anterior, el PIT-CNT adhiere al paro internacional de mujeres y convocó a concentrar a las 17 horas en Plaza Independencia para luego marchar hacia la Udelar, también bajo la consigna “8M antiimperialista. Por la soberanía de los pueblos no pasarán”. Así lo confirmó a Caras y Caretas la vicepresidenta del Pit-Cnt con especial atención en género, Carolina Spilman, quien explicó que la definición de la consigna respondió a la necesidad de visibilizar “lo que están pasando otras compañeras en diferentes partes de nuestro planeta contra esta avanzada imperialista que nos afecta directamente a las mujeres”. A modo de ejemplo, se refirió a la situación de Cuba, donde el bloqueo y las sanciones generan consecuencias concretas sobre la vida de las mujeres. “Hoy hay 33 mil compañeras cubanas que se encuentran con embarazos de riesgo y no tienen acceso a las condiciones básicas para controlar un embarazo de riesgo”, afirmó, aludiendo a la falta de combustible y electricidad que impide realizar estudios o intervenciones médicas esenciales. También mencionó “lo que sucede en Palestina y con las mujeres kurdas en Irán”.

La dirigente sindical aclaró que se adoptó dicha consigna “sin desmedro de todo lo que pasa en Uruguay”, asegurando que “la agenda nacional también es parte de la plataforma reivindicativa de la marcha y de todo lo que hagamos de cara al 8M”. En tal sentido, anunció que los días 7 y 8 de marzo las mujeres sindicalistas realizarán un encuentro nacional en el Pit-Cnt, con delegaciones de más de 60 sindicatos y la participación prevista de unas 250 trabajadoras y alrededor de 30 infancias. El objetivo, según detalló, es profundizar la plataforma histórica de la central sindical, pero “mirada con los lentes violetas”.

Entre los ejes de debate mencionó “la distribución de la riqueza, la violencia en el ámbito laboral y sindical, la reducción de la jornada laboral y el reconocimiento del trabajo no remunerado”. Sobre este último punto sostuvo que las mujeres “somos las que realizamos el 70 % del trabajo no remunerado, el trabajo de cuidados no remunerado”, y remarcó que esa carga invisible “sostiene de alguna forma el capital”.

Estado ausente y reclamos urgentes

La Intersocial Feminista definió convocar a marchar este año con una premisa distinta a la que impulsan el resto de los colectivos: “Estado ausente = pobreza y violencia hacia las mujeres”. La vocera de esta organización, Soledad González, explicó a este medio que la elección de la consigna “no significa que no condenemos el avance imperialista”, sino que buscaron poner en el centro lo que consideran un incumplimiento persistente del Estado en materia de género. “Nosotras estamos denunciando la ausencia absoluta de medidas para proteger a mujeres, niños y niñas en situaciones de violencia”.

González cuestionó que en el discurso del presidente Yamandú Orsi ante la Asamblea General, al cumplirse el primer año de gobierno, no se haya mencionado el tema de la violencia de género, y recordó que desde Presidencia se había comprometido la instalación de una mesa para revisar el sistema de respuesta ante la violencia de género. “Nos prometieron hace menos de un año instalar una mesa y nunca más nos llamaron”, afirmó, y agregó que ese incumplimiento “es una falta de respeto” y que “le agrega desprecio” a una problemática ya desatendida.

La plataforma también incorpora el reclamo por una renta básica universal, en articulación con la Coordinadora de Asentamientos que integra la Intersocial Feminista, como medida paliativa de la situación de pobreza que enfrentan las mujeres y las infancias. “Tanto que se habla de la pobreza infantil, eso es consecuencia de la pobreza de las madres solas que los crían”, expresó González.

También contó que acompañarán la movilización las integrantes de La Pitanga, organización que trabaja con mujeres migrantes, quienes convocan a conformar un bloque propio dentro de la marcha. Las activistas realizarán previamente una ronda en la Casa de las Ciudadanas y se concentrarán también a las 17.30 en Plaza Independencia.

Para finalizar, González recordó que los reclamos de la Intersocial Feminista “no son nuevos” y que trascienden administraciones. “Cambian los gobiernos y nuestra posición sigue estando en el mismo lugar. El sistema político ignora este problema a la hora de tener sus soluciones”, concluyó.