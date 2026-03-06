Carniceros alertan por venta de carne en redes sociales y advierten riesgos sanitarios

Recomiendan comprar carne en comercios habilitados

Fernández explicó que las operaciones dentro del sistema habilitado se encuentran reguladas por el Sistema de Registro y Gestión del Abasto (SRGA), una herramienta que permite monitorear el origen de la carne y verificar que el producto cumpla con las condiciones sanitarias exigidas.

En ese marco, sostuvo que muchas de estas compras se realizan atraídas por precios más bajos, pero implican riesgos significativos. “Deben tener mucho cuidado, porque están poniendo en riesgo su salud y la de su familia”, advirtió.

El titular de la gremial recomendó, en cambio, adquirir carne en comercios habilitados, como las carnicerías tradicionales, donde existe control sobre todo el proceso de producción y comercialización. En esos establecimientos —señaló— el producto “desde su origen está correctamente faenado, cumple con la cadena de frío y respeta los estándares de calidad”.

“No compren este tipo de productos por internet. Si fuera solo perder dinero, sería un problema menor, pero estamos hablando de un riesgo importante: son alimentos que ingerimos y afectan directamente la salud de las personas”, concluyó.