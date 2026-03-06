Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad carne | Unión de Vendedores de Carne | UVC

Importante

Carniceros alertan por venta de carne en redes sociales y advierten riesgos sanitarios

La Unión de Vendedores de Carne (UVC) informó la denuncia de una persona que compró carne por internet y luego dudó sobre el origen y la especie del producto recibido.

 Cedida a Caras y Caretas
Por Redacción de Caras y Caretas

La Unión de Vendedores de Carne (UVC) advirtió sobre los riesgos de adquirir carne a través de redes sociales o canales informales, tras un reciente caso reportado por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) que puso en duda el origen de un producto comprado por internet.

Según informó el organismo, una persona realizó un pedido de carne mediante una plataforma digital y posteriormente presentó una denuncia al sospechar sobre el origen y la especie del producto recibido.

A partir de este episodio, el presidente de la UVC, José Luis Fernández, alertó sobre los peligros de este tipo de transacciones, en las que los productos no cuentan con los controles sanitarios ni con los mecanismos de trazabilidad que rigen para el circuito formal de comercialización.

Recomiendan comprar carne en comercios habilitados

Fernández explicó que las operaciones dentro del sistema habilitado se encuentran reguladas por el Sistema de Registro y Gestión del Abasto (SRGA), una herramienta que permite monitorear el origen de la carne y verificar que el producto cumpla con las condiciones sanitarias exigidas.

En ese marco, sostuvo que muchas de estas compras se realizan atraídas por precios más bajos, pero implican riesgos significativos. “Deben tener mucho cuidado, porque están poniendo en riesgo su salud y la de su familia”, advirtió.

El titular de la gremial recomendó, en cambio, adquirir carne en comercios habilitados, como las carnicerías tradicionales, donde existe control sobre todo el proceso de producción y comercialización. En esos establecimientos —señaló— el producto “desde su origen está correctamente faenado, cumple con la cadena de frío y respeta los estándares de calidad”.

“No compren este tipo de productos por internet. Si fuera solo perder dinero, sería un problema menor, pero estamos hablando de un riesgo importante: son alimentos que ingerimos y afectan directamente la salud de las personas”, concluyó.

