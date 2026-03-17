Alerta meteorológica: Uruguay bajo amenaza de tormentas fuertes tras ola de calor

Las principales fuentes meteorológicas de la región coinciden en que Uruguay atraviesa una semana de alta complejidad atmosférica. El país se encuentra bajo el influjo de una masa de aire muy cálido que ha llevado las temperaturas a niveles récord para el cierre del verano, seguida de un inminente frente frío que provocará tormentas y un alivio térmico generalizado hacia el fin de semana.