Alerta meteorológica: Uruguay bajo amenaza de tormentas fuertes tras ola de calor

Las principales fuentes meteorológicas de la región coinciden en que Uruguay atraviesa una semana de alta complejidad atmosférica. El país se encuentra bajo el influjo de una masa de aire muy cálido que ha llevado las temperaturas a niveles récord para el cierre del verano, seguida de un inminente frente frío que provocará tormentas y un alivio térmico generalizado hacia el fin de semana.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
1. El escenario actual: calor y "veranillo de otoño"
De acuerdo con el observatorio brasileño MetSul, el norte de Uruguay (especialmente los departamentos de Artigas, Rivera y Salto) ha registrado temperaturas máximas de entre 37°C y 40°C en las últimas horas. Esta "invasión de verano" precede al equinoccio de otoño y genera un ambiente de alta inestabilidad.
2. Inestabilidad y tormentas (Martes 17 y Miércoles 18)
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) ha emitido una vigilancia por el ingreso de un frente de inestabilidad que afectará inicialmente al sur y suroeste del país, extendiéndose al resto del territorio.
-
Fenómenos esperados: Precipitaciones y tormentas (algunas puntualmente fuertes), con intensa actividad eléctrica y ocasional caída de granizo.
Temperaturas: Tras el paso del frente, se espera un descenso marcado. Montevideo pasará de una máxima de 29°C este martes a una mínima de 16°C para el miércoles.
3. Dinámica de vientos (Datos de Windguru)
Los modelos de Windguru para las zonas costeras (Río de la Plata y costa oceánica) indican una rotación clave del viento:
-
Durante el martes 17, el viento soplará del sector Noreste (NE) rotando al Suroeste (SW) por la tarde/noche.
Se prevén rachas de viento de entre 50 y 60 km/h asociadas al paso del frente frío, lo que generará un incremento en el oleaje y un ambiente notablemente más fresco en la franja costera hacia la mañana del miércoles.
4. Tendencia para el inicio del otoño
Hacia el jueves 19 y viernes 20 de marzo, la estabilidad regresará con el ingreso de un sistema de alta presión. Las temperaturas se mantendrán en rangos agradables:
-
Mínimas: Oscilarán entre los 14°C y 18°C.
Máximas: No superarán los 25°C-28°C, consolidando el alivio tras la ola de calor.