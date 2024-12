El monto reclamado al Estado

El monto reclamado se entiende como una “justa compensación” y se trata del equivalente al 50% del valor bruto de los objetos extraídos.

“Nos basamos en dos tasaciones para presentar la demanda. Una de la familia Gomensoro y otra del grupo Zorrilla. Hace un año, el propio presidente de la República me llamó y tuvimos una entrevista privada. En el encuentro me dijo que tenía una propuesta privada, con recursos privados, para hacer un proyecto cultural. Me hizo una oferta muchísimo menor. Aceptamos la propuesta, junto con los descendientes del fallecido buzo Héctor Bado, pero el grupo inversor aparentemente no le cumplió al presidente, que quedó enojado”, relató Etchegaray en Justos y pecadores de Radio Uruguay.

El águila de popa del acorazado alemán Admiral Graf Spee se hundió frente a las costas uruguayas en 1939.