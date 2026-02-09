ANEP alertó por información falsa que circula sobre el bono de apoyo económico.

La Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) emitió este lunes un comunicado en el que alerta a la población en relación a "información falsa que circula en las redes sociales con el objetivo de conseguir datos personales de manera ilícita".
Según subrayan desde el organismo, el cobro del Bono de Apoyo Económico 2026 no requiere de inscripción alguna.
Además, agregan que los bonos de vuelta a clase seran pagados este años durante el mes de marzo, de acuerdo a lo previsto y según las pautas establecidas por la ANEP.
"En 2026 más de 170.000 niños y niñas de escuelas públicas pertenecientes a los quintiles 1, 2 y 3, cobrarán el bono junto al pago de las asignaciones familiares o a través de redes de cobranza, siguiendo los mismos criterios que se aplicaron en 2025", señala el comunicado.
La ANEP recuerda que para cobrar el beneficio no se requiere ninguna inscripción previa, y que la adjudicación del bono será comunicada por el centro educativo correspondiente en los tiempos y las formas ya previstos.
Comunicado completo: