ANEP: "mejora considerable de la asistencia" en comparación con la administración anterior

"Sin embargo, cerca del 20% mantiene niveles muy bajos de concurrencia, incluyendo un 4% que asistió a menos de la mitad de las jornadas lectivas. Estos indicadores no presentan variaciones relevantes respecto a 2024, salvo una mejora leve en 7.º grado", agregó el estudio sobre los liceales.

Mejoras significativas en UTU, inicial y primaria

"En la enseñanza técnico profesional", es decir la UTU, "se registraron mejoras significativas, al igual que en la educación inicial y primaria, donde se alcanzaron los valores pre pandemia", según el informe.

"En 2025, el 46% de los estudiantes de EBI asistió al menos al 80% de las jornadas escolares y el 21% alcanzó una asistencia igual o superior al 90%. Este último grupo creció de 12,6% a 20,9%, lo que representa una mejora relativa del 66%", explicaron desde la educación pública.

"En tanto, en 2025 disminuyó la proporción de estudiantes en los tramos de menor asistencia", sentenció el estudio.

"La mejora en la asistencia en educación inicial y primaria se observa en escuelas y jardines de todos los niveles de contexto sociocultural, aunque, en términos relativos, la mejora es más importante en las escuelas de contexto más vulnerable", indicó ANEP.

Este aumento es "es particularmente importante, en términos relativos, en las escuelas Aprender en comparación con los jardines de infantes". El programa Aprender se focaliza en escuelas con perfiles más descendidos en lo socioeconómico y cultural.

"En educación inicial, 6 de cada 10 niños asistieron al menos al 80% de las clases y uno de cada cuatro alcanzó incluso niveles de asistencia iguales o superiores al 90%. El porcentaje de estudiantes en este último tramo (de mayor asistencia) aumentó 8 puntos porcentuales respecto a 2024 (de 19,5% a 27,5%), mientras que el grupo de menor asistencia (50% de las clases o menos) se redujo en 2,3 puntos porcentuales (de 8,4% a 6,1%)", señaló el estudio.

En cuanto a las escuelas, "8 de cada 10 alumnos asistieron al menos al 80% de las clases y el 45,6% lo hizo al 90% o más de las jornadas escolares".

"El tramo de mayor asistencia creció 10 puntos porcentuales respecto a 2024 (una mejora relativa del 29%), mientras que los dos tramos de menor asistencia se redujeron en 7 puntos, ubicándose en 1,5% (menos del 50% de las clases) y en 17,3% (entre el 50% y el 80%), respectivamente", aclaró el informe.

Con todos estos datos, "la Educación Básica Integrada en 2025 muestra una mejora generalizada de la asistencia en los primeros tramos de la trayectoria –inicial y primaria- y en la educación técnico-profesional, junto con una estabilización en la enseñanza secundaria".

"Pese a estos avances, persiste una proporción relevante de estudiantes con niveles de asistencia bajos o muy bajos, lo que plantea desafíos para sostener la continuidad educativa y reducir las brechas existentes", señaló la Administración de Educación Pública.

La Educación Básica Integrada comprende desde la Educación Inicial (3, 4 y 5 años) hasta lo que hoy es 9° grado de liceo o UTU, lo que antes de la reforma educativa de Lacalle Pou se conocía como 3° grado.