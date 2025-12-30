Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad catamarán | China Zorrilla | Buquebus

Buquebús

"'China Zorrilla": el catamarán eléctrico que cambiará la historia del transporte fluvial

El catamarán eléctrico de bandera uruguaya ha superado las primeras pruebas y se apronta para prestar servicios en la empresa Buquebús.

Buquebus presentó su nuevo buque, el catamarán China Zorrilla.

Buquebus presentó su nuevo buque, el catamarán "China Zorrilla".
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El sector del transporte fluvial ha alcanzado un punto de inflexión con el éxito de las primeras pruebas de mar del catamarán eléctrico uruguayo "China Zorrilla", el buque de su clase más grande construido hasta la fecha a nivel mundial.

Este navío, identificado técnicamente como el casco 096 del astillero Incat Tasmania, representa un avance sin precedentes en la transición hacia una navegación libre de combustibles fósiles, consolidando el compromiso de la empresa Buquebús con la sostenibilidad en la región del Río de la Plata.

¿Cómo es el catamarán eléctrico?

Con una eslora de 130 metros y capacidad para transportar a 2.100 pasajeros junto a más de 220 vehículos, el "China Zorrilla" se distingue por un sistema de propulsión alimentado íntegramente por baterías. Su infraestructura de almacenamiento de energía supera los 40 megavatios hora, lo que equivale a aproximadamente cuatro veces la capacidad de las mayores instalaciones marítimas existentes actualmente. Durante los ensayos recientes, el equipo técnico activó con éxito los ocho hidrojets eléctricos del buque, confirmando la viabilidad técnica y la integración de un sistema que permite desplazar grandes volúmenes de carga y pasajeros sin generar emisiones contaminantes.

La construcción de este catamarán, que fue botado el pasado mes de mayo, entra ahora en una fase final de pruebas exhaustivas antes de su entrega definitiva y posterior traslado a Sudamérica. El plan operativo prevé que la unidad cubra las rutas entre Uruguay y Argentina, integrando paradas estratégicas en tierra diseñadas específicamente para la recarga eléctrica del sistema. Este despliegue no solo redefine los estándares operativos de las naves tipo ro-ro, sino que también impulsa el desarrollo de nuevas infraestructuras portuarias de carga de alta potencia en ambas márgenes del río.

Robert Clifford, CEO de Incat, destacó que los resultados obtenidos simbolizan un cambio de paradigma para la industria naval global. Según el directivo, este proyecto demuestra que la combinación de un diseño avanzado y tecnologías de almacenamiento de energía de última generación puede liderar el camino hacia soluciones de bajas emisiones a gran escala. Con la llegada del "China Zorrilla", Uruguay y la región se posicionan a la vanguardia de la electrificación marítima, abriendo escenarios de desarrollo para rutas comerciales de cero emisiones que servirán de modelo para futuras iniciativas internacionales.

(Con información de Puente de Mando)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar