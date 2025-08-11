Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad refugio | Estadio Luis Tróccoli | Cerro

Plan invierno

Así es el refugio para personas en situación de calle que funciona en el estadio de Cerro

El refugio ubicado en el predio del Estadio Luis Tróccoli brinda alojamiento, comidas y apoyo integral a 40 personas en situación de calle.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

En el Estadio Luis Tróccoli, emblema del Club Atlético Cerro, funciona desde el 4 de agosto un refugio nocturno para personas en situación de calle. Bajo la gestión de la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), este centro abrió sus puertas en el predio del club con el objetivo de brindar protección a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Este refugio, fruto de un esfuerzo conjunto entre el Estado, el Municipio A, el Concejo Vecinal 17, el Club Atlético Cerro, hinchas y referentes sociales del barrio, cuenta con capacidad para 40 personas, incluyendo tanto a quienes viven en la zona como a quienes son derivados desde centros de emergencia tras el alerta roja por frío extremo.

Una iniciativa especial

Durante los días de alerta roja por bajas temperaturas, el centro funciona las 24 horas, ofreciendo alojamiento, cuatro comidas diarias, baños con duchas, así como espacios para el descanso y la recreación.

El director Nacional de Protección Social, Daniel Gerhard, destacó que esta iniciativa es "especial", ya que surgió desde el interés y deseo de la directiva del club. Además, valoró que cuenta con la participación activa de la hinchada y la comunidad, lo que "hace que las personas se sientán bien recibidas" y que "funcione mejor".

fgr_05
fgr_02
fgr_07

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar