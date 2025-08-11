Así es el refugio para personas en situación de calle que funciona en el estadio de Cerro

En el Estadio Luis Tróccoli, emblema del Club Atlético Cerro, funciona desde el 4 de agosto un refugio nocturno para personas en situación de calle. Bajo la gestión de la Dirección Nacional de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), este centro abrió sus puertas en el predio del club con el objetivo de brindar protección a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.