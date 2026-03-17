ASSE reabrió el Servicio Nacional de Sangre en sus instalaciones

La reapertura del Servicio Nacional de Sangre en la sede central de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), ubicada en la intersección de las calles 8 de Octubre y Garibaldi (Montevideo), se realizó este martes 17 con la presencia del directorio y la directora del centro, Lilia López.
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ASSE aporta el 60% de las donaciones al Servicio Nacional de Sangre
López subrayó el rol del Servicio Nacional de Sangre como centro de referencia nacional, ya que allí se centraliza el estudio de enfermedades transmisibles de los donantes de casi todo el país. Al respecto, señaló que el sistema nacional registra unas 100.000 donaciones de sangre al año y que ASSE aporta unas 60.000, una cantidad que se considera suficiente para cubrir las necesidades actuales de transfusiones.
Al finalizar, la jerarca agradeció el respaldo de las autoridades de ASSE y de Sanidad Militar y realizó un especial reconocimiento a los donantes de sangre, a quienes definió como el tesoro de la institución, al destacar que su fidelidad permitió mantener el servicio activo mientras funcionó fuera de su sede.
El rol del centro como reserva estratégica de hemoderivados para todo el país
En la ocasión, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, destacó el rol del centro como reserva estratégica de hemoderivados para todo el país -tanto al sector público como a prestadores privados ante la necesidad de derivados sanguíneos- y valoró la complementación con el Hospital Militar que permitió mantener la operativa tras el incendio ocurrido en 2024.
Esta alianza entre organismos del Estado fortalece el eje estatal de salud y optimiza los recursos públicos al reducir la contratación de servicios externos y garantizar la equidad asistencial, remarcó el jerarca.
Asimismo, dedicó un reconocimiento especial a los funcionarios del organismo, por su trabajo para mantener el servicio activo tras el siniestro. Este compromiso demuestra que el personal "tiene la camiseta puesta" y está al servicio de la gente, señaló.
Por último, Danza agradeció la presencia de los donantes, a quienes calificó como el motor del servicio, y reafirmó el compromiso de la administración con la equidad asistencial y la optimización de los recursos en los más de 900 puntos de atención que tiene el prestador público en todo el país.