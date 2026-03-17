ASSE reabrió el Servicio Nacional de Sangre en sus instalaciones

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El rol del centro como reserva estratégica de hemoderivados para todo el país

En la ocasión, el presidente de ASSE, Álvaro Danza, destacó el rol del centro como reserva estratégica de hemoderivados para todo el país -tanto al sector público como a prestadores privados ante la necesidad de derivados sanguíneos- y valoró la complementación con el Hospital Militar que permitió mantener la operativa tras el incendio ocurrido en 2024.

Esta alianza entre organismos del Estado fortalece el eje estatal de salud y optimiza los recursos públicos al reducir la contratación de servicios externos y garantizar la equidad asistencial, remarcó el jerarca.

Asimismo, dedicó un reconocimiento especial a los funcionarios del organismo, por su trabajo para mantener el servicio activo tras el siniestro. Este compromiso demuestra que el personal "tiene la camiseta puesta" y está al servicio de la gente, señaló.

Por último, Danza agradeció la presencia de los donantes, a quienes calificó como el motor del servicio, y reafirmó el compromiso de la administración con la equidad asistencial y la optimización de los recursos en los más de 900 puntos de atención que tiene el prestador público en todo el país.