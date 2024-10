Atentaron contra ONG H2O en Santa Catalina, Montevideo.

La policía esta investigando lo sucedido pero lo cierto es que el temor por lo incomprensible del siniestro premeditado genera temor en los trabajadores.

Una de las integrantes de la ONG relata a Caras y Caretas que : "H2O es una organización que está trabajando inserta en el barrio y va a cumplir 25 años trabajando allí. Hemos visto muchas generaciones que han estado vinculadas al merendero que organizó la ONG, después a los CAIF, ahora justamente con estos convenios socioeducativos, laborales, que le da trabajo a los jóvenes, pero además son socioeducativos, quiere decir que reciben además del trabajo, algunos cursos, algunos talleres en donde se se los trata de concientizar en el cuidado del medio ambiente. También construimos el tema de la canchita, que la canchita de tenis ha sido una iniciativa para darle otra opción de deporte, de diversión, de recreación para los niños y niñas de Santa Catalina".

La preocupación es la pérdida de los espacios públicos que van cediendo lugar ante la delincuencia: "se exhorta a la comunidad a que cuiden entre todos, que cuidemos entre todos lo que brinda la organización social, porque justamente no nos puede ganar en esto de sacar adelante los barrios más pobres, sobre todo los más pobres del Oeste de Montevideo, no nos puede ganar la violencia, no nos puede ganar estos actos que no le hacen nada bien a las organizaciones que están trabajando los territorios que tienen mayores dificultades. Entonces, justamente esta organización que está tratando de darle herramientas a la juventud para que puedan buscar mejores lugares de trabajo, para que les pueda introducir dentro de esa caja de herramientas, algunas herramientas que son poco comunes, como por ejemplo la concientización con el reciclado, con el cuidado de su propia playa, de los espacios naturales que tiene, o sea, de vínculos mejores en la convivencia con la ciudadanía, yo que sé, todas esas cosas, me parece que es así como se debe encarar".

(Momento del atentado)

(Condición en que quedó el camión)