La investigación por el accidente de tránsito ocurrido el 9 de febrero en Rocha entra en una etapa importante. La Justicia fijó para el jueves 18 de diciembre la audiencia de formalización del comunicador Rafael Villanueva, en el marco de la causa que analiza responsabilidades penales por el choque que dejó un fallecido y una mujer gravemente herida.
Accidente de tránsito
Audiencia de formalización para Rafael Villanueva será el 18 de diciembre
La Justicia fijó la audiencia para Rafael Villanueva en la causa por el siniestro fatal ocurrido en Rocha. Fiscalía evalúa posible imputación por homicidio.