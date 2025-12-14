Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Rafael Villanueva | audiencia |

Accidente de tránsito

Audiencia de formalización para Rafael Villanueva será el 18 de diciembre

La Justicia fijó la audiencia para Rafael Villanueva en la causa por el siniestro fatal ocurrido en Rocha. Fiscalía evalúa posible imputación por homicidio.

Rafael Villanueva será formalizado.

Rafael Villanueva será formalizado.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El siniestro ocurrió en la noche del 9 de febrero en la ruta 9, a la altura del kilómetro 272, en cercanías de Castillos y de la rotonda de acceso al balneario La Esmeralda, cuando el automóvil conducido por Villanueva impactó por detrás a una motocicleta con dos ocupantes. El conductor del birrodado, un hombre de 31 años, murió en el lugar, mientras que su acompañante sufrió lesiones graves y fue internada en cuidados intensivos.

Posible imputación por homicidio

Según informó Telenoche, el abogado de la familia de la víctima, Rafael Silva, indicó que las hipótesis de la Fiscalía contemplan una eventual imputación por homicidio y por lesiones graves.

El padre de la víctima cuestionó versiones sobre las condiciones del choque, en particular la supuesta falta de luces o casco en la motocicleta. “Hablaban de que iba sin luces, y tenía luces. Decían que iba sin casco e iban los dos con casco”, afirmó.

Hace algunas semanas, Villanueva declaró ante la Fiscalía de 1° Turno de Rocha, a cargo de la fiscal Josefina García. Allí sostuvo que la motocicleta no tenía encendida la luz trasera, factor que —según su versión— fue determinante en el accidente. “Sin luz, no tenía luz trasera”, expresó, de acuerdo con la declaración a la que accedió Montevideo Portal.

El comunicador relató que ese día transcurrió con normalidad y que, por la noche, se dirigía a La Esmeralda. Aseguró no haberse distraído y circular dentro de los límites de velocidad. Señaló que recién advirtió la silueta de la moto al estar muy cerca y que, aunque frenó —tal como confirmaron pericias policiales—, no logró evitar el impacto. También indicó que intentó mantenerse en contacto con la familia de la víctima y con la mujer herida, quien permaneció varias semanas en CTI.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar