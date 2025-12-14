Audiencia de formalización para Rafael Villanueva será el 18 de diciembre

El padre de la víctima cuestionó versiones sobre las condiciones del choque, en particular la supuesta falta de luces o casco en la motocicleta. “Hablaban de que iba sin luces, y tenía luces. Decían que iba sin casco e iban los dos con casco”, afirmó.

Hace algunas semanas, Villanueva declaró ante la Fiscalía de 1° Turno de Rocha, a cargo de la fiscal Josefina García. Allí sostuvo que la motocicleta no tenía encendida la luz trasera, factor que —según su versión— fue determinante en el accidente. “Sin luz, no tenía luz trasera”, expresó, de acuerdo con la declaración a la que accedió Montevideo Portal.

El comunicador relató que ese día transcurrió con normalidad y que, por la noche, se dirigía a La Esmeralda. Aseguró no haberse distraído y circular dentro de los límites de velocidad. Señaló que recién advirtió la silueta de la moto al estar muy cerca y que, aunque frenó —tal como confirmaron pericias policiales—, no logró evitar el impacto. También indicó que intentó mantenerse en contacto con la familia de la víctima y con la mujer herida, quien permaneció varias semanas en CTI.