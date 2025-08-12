Bergara frenó reapertura del Gusanito Manzana tras la muerte del niño accidentado

Clausura

La Intendencia había clausurado el “Gusanito Manzana” tras el accidente, medida que ahora se mantendrá hasta que se aclaren las responsabilidades.

El niño fue encontrado muerto este lunes en su hogar de Colinas de Solymar, Canelones. La fiscal Cristina Falcomer investiga su fallecimiento, mientras que la fiscal Graciela Peraza continúa con las diligencias sobre el accidente ocurrido en julio.

A comienzos de agosto, la madre del menor había denunciado condiciones precarias del juego y demandó tanto a la empresa concesionaria como a la Intendencia. El mismo fin de semana del accidente, la IMM había comunicado la clausura preventiva del “Gusanito Manzana” hasta que se esclareciera lo ocurrido.

Entre las pruebas que analiza la Fiscalía figuran videos aportados por la empresa y un registro del 22 de julio en el que se ve al niño viajando en la falda de su padre —una práctica prohibida—, captado por otro pasajero que se filmó durante el recorrido.