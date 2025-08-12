Bergara frenó reapertura del Gusanito Manzana tras la muerte del niño accidentado

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, confirmó que la reapertura del juego mecánico “Gusanito Manzana” del Parque Rodó quedó suspendida luego de la muerte del niño de 2 años que se accidentó allí a fines de julio. “Estábamos a punto de reactivar el juego. Vamos a hacer un compás de espera en eso y ver cómo sucedieron los acontecimientos”, expresó.
Bergara lamentó el fallecimiento del menor y afirmó que “la pérdida de un hijo es trágica”.
El jefe comunal indicó que “siempre se pueden mejorar los protocolos”, aunque sostuvo que el accidente se debió a “circunstancias ajenas a los mecanismos de seguridad”. Agregó que se aguarda el avance de la investigación fiscal para determinar si es posible reforzar la seguridad y habilitar nuevamente la atracción.
Clausura
La Intendencia había clausurado el “Gusanito Manzana” tras el accidente, medida que ahora se mantendrá hasta que se aclaren las responsabilidades.
El niño fue encontrado muerto este lunes en su hogar de Colinas de Solymar, Canelones. La fiscal Cristina Falcomer investiga su fallecimiento, mientras que la fiscal Graciela Peraza continúa con las diligencias sobre el accidente ocurrido en julio.
A comienzos de agosto, la madre del menor había denunciado condiciones precarias del juego y demandó tanto a la empresa concesionaria como a la Intendencia. El mismo fin de semana del accidente, la IMM había comunicado la clausura preventiva del “Gusanito Manzana” hasta que se esclareciera lo ocurrido.
Entre las pruebas que analiza la Fiscalía figuran videos aportados por la empresa y un registro del 22 de julio en el que se ve al niño viajando en la falda de su padre —una práctica prohibida—, captado por otro pasajero que se filmó durante el recorrido.