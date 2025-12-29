Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Bomberos | incendio | Minas

Cerro del Verdúm

Bomberos informó que incendio en zona serrana de Minas fue "controlado", pero advirtió por vientos

Unas 2.000 hectáreas fueron afectadas por recientes incendios ante altas temperaturas y falta de lluvias. Bomberos controló los focos pero emitió advertencias.

Bomberos controló incendio en Cerro del Verdúm (Minas).

Bomberos controló incendio en Cerro del Verdúm (Minas). Ejército Nacional

 Ejército Nacional
Por Redacción Caras y Caretas

La Dirección Nacional de Bomberos (DNB) informó sobre las 18 horas de este lunes que el incendio forestal registrado en la zona serrana (Cerro del Verdúm) de Minas, se encuentra "controlado" con perímetros consolidados, líneas de defensa activas y anclajes seguros, sin propagación libre del frente de fuego y sin columnas de humo en las últimas seis horas.

Reporte sobre el incendio en Minas

"En el marco de una desmovilización estratégica y escalonada de recursos, y de acuerdo con la evaluación del comportamiento del fuego, se procedió al retiro de los dos helicóptero del ministerio de Defensa Nacional, Centro de Comando a Unificado con drones de la Policía Nacional, 10 efectivos del Ejército Nacional, maquinaria pesada de la Intendencia de Minas como también un Cisterna de 10.000 litros de agua, manteniéndose capacidad de respuesta inmediata ante eventuales cambios", explicó el DNB en el comunicado.

No obstante, advirtieron que "considerando la presencia de ráfagas de viento superiores a los 30 km/h, temperaturas cercanas a los 37 °C, baja humedad relativa y combustibles con menos del 30% de humedad, el escenario presenta condiciones favorables para la reignición y el rebrote de focos calientes".

Por tal motivo, "se mantiene un dispositivo operativo activo, con personal desplegado en las líneas de control, ejecutando tareas de patrullaje, vigilancia permanente, detección de puntos calientes, enfriamiento de perímetros, remoción de combustible residual y consolidación de fajas cortafuego, bajo un monitoreo constante del área", informaron.

Advertencias de Bomberos para la población

"La Dirección Nacional de Bomberos reitera a la población la importancia de no ingresar a la zona afectada, no interferir con las operaciones de emergencia y extremar las medidas de prevención, ya que la fase de control y liquidación continúa siendo crítica para evitar nuevas igniciones".

Con respecto a otros focos ígneos detectados en los últimos días (Melilla y La Coronilla)‎ por las altas temperaturas y la falta de lluvias en el país, el vocero de Bomberos Sebastián Camejo, aseguró que también están "controlados".

"Muchas veces puede confundir a la ciudadanía o a los vecinos que ven llamas, ven puntos calientes, llamas de altitud en algunos sectores, entonces cuando Bomberos habla de que el fuego está controlado, quiere decir que se hizo una planificación y se crearon líneas de control, calles cortafuego, con maquinaria pesada, pre planificado, en el puesto de comando, con intermedio del Sinae", explicó Camejo a Subrayado.

Recordó que más del 90% de los incendios son provocados por el accionar humano y que está vigente el decreto que prohíbe quemas.

Temas

