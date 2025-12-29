Bomberos informó que incendio en zona serrana de Minas fue "controlado", pero advirtió por vientos

Por tal motivo, "se mantiene un dispositivo operativo activo, con personal desplegado en las líneas de control, ejecutando tareas de patrullaje, vigilancia permanente, detección de puntos calientes, enfriamiento de perímetros, remoción de combustible residual y consolidación de fajas cortafuego, bajo un monitoreo constante del área", informaron.

Advertencias de Bomberos para la población

"La Dirección Nacional de Bomberos reitera a la población la importancia de no ingresar a la zona afectada, no interferir con las operaciones de emergencia y extremar las medidas de prevención, ya que la fase de control y liquidación continúa siendo crítica para evitar nuevas igniciones".

Con respecto a otros focos ígneos detectados en los últimos días (Melilla y La Coronilla)‎ por las altas temperaturas y la falta de lluvias en el país, el vocero de Bomberos Sebastián Camejo, aseguró que también están "controlados".

"Muchas veces puede confundir a la ciudadanía o a los vecinos que ven llamas, ven puntos calientes, llamas de altitud en algunos sectores, entonces cuando Bomberos habla de que el fuego está controlado, quiere decir que se hizo una planificación y se crearon líneas de control, calles cortafuego, con maquinaria pesada, pre planificado, en el puesto de comando, con intermedio del Sinae", explicó Camejo a Subrayado.

Recordó que más del 90% de los incendios son provocados por el accionar humano y que está vigente el decreto que prohíbe quemas.