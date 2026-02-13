Liga de Fomento de Atlántida reafirma su rol en el lanzamiento de Expo Turismo 2026.

Por otro lado, recordó que la institución cuenta con experiencia en la promoción de propuestas vinculadas al turismo. En 2018 organizó, en sus instalaciones, el Festitur – Festival del Turismo y la Producción, un evento que durante cuatro jornadas reunió stands turísticos, emprendimientos locales y oferta gastronómica, con el objetivo de posicionar a Atlántida como un polo regional. Aquella actividad se realizó en conjunto con la Intendencia Departamental de Canelones, fue encabezada por el entonces intendente —hoy presidente de la República— y contó con el respaldo del Ministerio de Turismo y de la Cámara de Turismo del Uruguay.