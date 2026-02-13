La Liga de Fomento de Atlántida (LIFA) participó del lanzamiento oficial de Expo Turismo Uruguay 2026, en una señal de respaldo al impulso del sector turístico y productivo a nivel nacional. La presencia de la institución apuntó a consolidar su inserción en los procesos que buscan fortalecer la actividad en el territorio.
Liga de Fomento de Atlántida reafirma su rol en el lanzamiento de Expo Turismo 2026
“Es fundamental que las instituciones del territorio acompañemos estos procesos. La visibilidad y la unidad del sector se construyen estando presentes”, dijo el presidente de la Liga de Fomento de Atlántida.