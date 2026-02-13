Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Liga de Fomento de Atlántida | presidente | Daniel Cervini

Liga de Fomento de Atlántida reafirma su rol en el lanzamiento de Expo Turismo 2026

“Es fundamental que las instituciones del territorio acompañemos estos procesos. La visibilidad y la unidad del sector se construyen estando presentes”, dijo el presidente de la Liga de Fomento de Atlántida.

 Foto: LIFA
La Liga de Fomento de Atlántida (LIFA) participó del lanzamiento oficial de Expo Turismo Uruguay 2026, en una señal de respaldo al impulso del sector turístico y productivo a nivel nacional. La presencia de la institución apuntó a consolidar su inserción en los procesos que buscan fortalecer la actividad en el territorio.

Apertura institucional

El presidente de la Liga, Daniel Cervini, subrayó la relevancia de que las organizaciones locales formen parte de estas instancias. “Es fundamental que las instituciones del territorio acompañemos estos procesos. La visibilidad y la unidad del sector se construyen estando presentes”, afirmó.

Por otro lado, recordó que la institución cuenta con experiencia en la promoción de propuestas vinculadas al turismo. En 2018 organizó, en sus instalaciones, el Festitur – Festival del Turismo y la Producción, un evento que durante cuatro jornadas reunió stands turísticos, emprendimientos locales y oferta gastronómica, con el objetivo de posicionar a Atlántida como un polo regional. Aquella actividad se realizó en conjunto con la Intendencia Departamental de Canelones, fue encabezada por el entonces intendente —hoy presidente de la República— y contó con el respaldo del Ministerio de Turismo y de la Cámara de Turismo del Uruguay.

“Festitur demostró que cuando turismo y producción trabajan juntos, el impacto es mayor. Esa experiencia nos dejó aprendizajes que hoy valoramos en este nuevo escenario nacional”, sostuvo.

Desde la Liga destacan que su sede ha sido escenario de múltiples ferias productivas, actividades culturales y aperturas de temporada —como la 2019-2020—, además de festivales folklóricos que integraron la agenda regional. En esa línea, Cervini ha impulsado una política de apertura institucional hacia iniciativas que promuevan dinamismo económico, proyección y arraigo.

Con más de cinco hectáreas de predio, la LIFA se proyecta como un espacio de articulación entre emprendedores, operadores turísticos y la comunidad. La apuesta, señalan, es sostener esa continuidad en el tiempo, más allá de los eventos puntuales, consolidando a la institución como una plataforma estable para el desarrollo local.

