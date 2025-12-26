San José cerrará su zoológico y lo reconvertirá con otros fines

El presidente del Instituto de Bienestar Animal (INBA), Esteban Vieta, anunció el cierre del zoológico de San José, que será reconvertido en un espacio destinado al rescate y cuidado transitorio de animales, principalmente caballos y perros en situación de abandono o lesión.
El proceso de cierre comenzará este sábado con el traslado de uno de los monos que aún permanecen en el predio. La tarea se realizará en coordinación con la Intendencia de San José, el referente departamental de bienestar animal y un equipo de veterinarios que viene trabajando de forma conjunta. Posteriormente, se concretará el traslado de los otros dos primates.
“Estarían quedando dos. Uno es Teo, que va a ir para Animales sin Hogar, y el otro es un mono que va hacia Durazno”, explicó Vieta, quien remarcó que la decisión de cerrar el zoológico fue adoptada a nivel departamental.
Futuro del lugar
En cuanto al futuro del lugar, el jerarca señaló que será utilizado como espacio de tránsito para animales rescatados. “Caballos que estén sueltos irán al lugar de los ciervos de forma transitoria. Posteriormente, perros abandonados o lesionados también podrán ser alojados allí”, indicó.
Vieta agregó que el proyecto se viene coordinando con Simone, veterinario a cargo del zoológico, con el objetivo de que los animales reciban atención, se recuperen y luego puedan ser dados en adopción o derivados a organizaciones no gubernamentales especializadas.