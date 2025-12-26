Fallo europeo frena a Meta y favorece a Zapia, una startup uruguaya de IA

¿Qué es Zapia?

Zapia es una popular startup uruguaya de Inteligencia Artificial (IA) que ofrece un asistente virtual dentro de WhatsApp para simplificar tareas diarias, como transcribir audios, programar mensajes, gestionar calendarios y hasta interactuar con negocios reales para hacer reservas o consultar precios, todo de forma gratuita y sin necesidad de descargar otra app, solo agregando su contacto en WhatsApp.

Ha tenido una rápida adopción, superando el millón de usuarios, y actualmente está en una batalla legal contra Meta para asegurar su acceso a WhatsApp, obteniendo fallos iniciales favorables en Brasil y Europa.

Libre Competencia

De acuerdo con información consignada por The Wall Street Journal y recogida por El Observador, la AGCM sostuvo que las condiciones impuestas por Meta podrían restringir el acceso al mercado y el desarrollo técnico de los servicios de chatbot, con un posible perjuicio para los consumidores.

Meta rechazó la resolución a través de un portavoz, quien la calificó como “fundamentalmente defectuosa” y anunció que la empresa apelará la decisión. Desde la compañía argumentaron que la proliferación de chatbots externos generó una presión sobre sistemas que no fueron diseñados para ese uso.

Zapia presentó acciones legales

En paralelo, Zapia presentó acciones legales en Brasil y Europa para impedir que Meta bloquee su servicio en WhatsApp. Según supo El Observador, la empresa uruguaya solicitó medidas cautelares ante tribunales de defensa de la competencia para mantener operativo su acceso mientras avanzan los procesos judiciales.

El cofundador de Zapia, Juan Pablo Pereira, celebró la resolución con una publicación en LinkedIn en la que escribió: “Zapia 1 – Meta 0”. La startup, que llegó a superar los cinco millones de usuarios, enfocó ahora sus esfuerzos en el desarrollo de su propia aplicación tras las restricciones impuestas por Meta.