Tragedia en Salto: Falleció una mujer embestida por un camión mientras cruzaba la cebra

Actuaciones judiciales

Ante el fallecimiento de la peatón, la Fiscalía de Turno ha dispuesto una recalificación de la causa, agravando la situación legal del conductor. Policía Científica y el Cuerpo Inspectivo de la Intendencia ya han finalizado el relevamiento de pruebas, incluyendo peritajes mecánicos, pruebas de alcoholemia y el análisis de las cámaras de seguridad municipales para determinar las responsabilidades del caso.