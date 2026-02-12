Tragedia en Salto: Falleció una mujer embestida por un camión mientras cruzaba la cebra

Autoridades del Hospital Regional Salto confirmaron el fallecimiento de la mujer de 30 años que fuera atropellada durante la tarde del pasado miércoles por un vehículo de carga en la intersección de Avenida Batlle y San Eugenio, de acuerdo a lo informado por Diario Cambio.
Detalles del incidente y estado de los menores
La víctima se encontraba cruzando por la zona de seguridad (cebra) junto a tres menores, entre ellos una lactante de 12 meses, cuando fueron alcanzados por el pesado rodado. Pese a los esfuerzos del equipo médico por revertir su estado crítico, las lesiones sufridas resultaron fatales.
En cuanto a los tres niños, fuentes sanitarias indicaron que permanecen bajo estricta observación médica, a la espera de un informe oficial que determine la entidad de sus heridas y su evolución clínica.
Actuaciones judiciales
Ante el fallecimiento de la peatón, la Fiscalía de Turno ha dispuesto una recalificación de la causa, agravando la situación legal del conductor. Policía Científica y el Cuerpo Inspectivo de la Intendencia ya han finalizado el relevamiento de pruebas, incluyendo peritajes mecánicos, pruebas de alcoholemia y el análisis de las cámaras de seguridad municipales para determinar las responsabilidades del caso.