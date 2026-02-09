Uruguay entre el calor persistente y la llegada de aire marítimo

MetSul: Vigilancia de la "burbuja de calor" y alivio posterior

Desde el sur de Brasil, MetSul Meteorología advierte sobre la persistencia de una "burbuja de calor" que ha afectado al Cono Sur. Si bien las temperaturas extremas de semanas anteriores han cedido levemente, el observatorio señala que el aire cálido sigue dominando el interior de Uruguay, especialmente en los departamentos fronterizos con Brasil (Artigas, Rivera y Cerro Largo), donde el riesgo de estrés térmico permanece activo.

Sin embargo, MetSul destaca la llegada de una masa de aire más fresco desde el océano, que funcionará como un regulador térmico para el sur y este uruguayo, evitando que los termómetros superen los umbrales críticos de ola de calor en esa zona.

Windguru: Análisis de vientos y condiciones costeras

Para los navegantes y residentes de la franja costera, los modelos de Windguru muestran una fuerte presencia de vientos del sector Noreste (NE) con intensidades de entre 15 y 30 km/h. Se esperan rachas de hasta 45 km/h durante las tardes del lunes y martes, lo que generará un oleaje moderado y un alivio térmico natural en los balnearios de Maldonado y Rocha.

La presión atmosférica se mantiene estable, lo que refuerza la previsión de que, a corto plazo, no se esperan eventos de tormentas severas, aunque la humedad comenzará a incrementarse hacia la noche del martes, preparando el terreno para el cambio de condiciones del miércoles.