Uruguay entre el calor persistente y la llegada de aire marítimo

Uruguay atraviesa una semana de contrastes térmicos y marcada estabilidad atmosférica. De acuerdo con los últimos reportes del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), el observatorio brasileño MetSul y los modelos de precisión de Windguru, el país se encuentra bajo la influencia de una masa de aire cálido que mantiene temperaturas por encima de la media estacional, aunque con matices importantes en la zona costera.
Inumet: Temperaturas elevadas y baja probabilidad de lluvias
El organismo oficial uruguayo confirma que para esta jornada del lunes 9 de febrero, el cielo se mantendrá mayormente claro con períodos de nubosidad. Las temperaturas máximas alcanzarán los 32°C a 34°C en el litoral oeste y norte del país, mientras que en el área metropolitana se situarán en torno a los 28°C.
Para los próximos días, Inumet prevé un ascenso térmico gradual. El martes 10 se espera un aumento de la nubosidad sin precipitaciones, con vientos predominantes del sector Noreste y Noroeste. La inestabilidad podría aparecer recién hacia mediados de la semana, específicamente el miércoles 11, con un aumento de nubosidad y probables precipitaciones aisladas, principalmente debido a un giro de los vientos hacia el sector sur.
MetSul: Vigilancia de la "burbuja de calor" y alivio posterior
Desde el sur de Brasil, MetSul Meteorología advierte sobre la persistencia de una "burbuja de calor" que ha afectado al Cono Sur. Si bien las temperaturas extremas de semanas anteriores han cedido levemente, el observatorio señala que el aire cálido sigue dominando el interior de Uruguay, especialmente en los departamentos fronterizos con Brasil (Artigas, Rivera y Cerro Largo), donde el riesgo de estrés térmico permanece activo.
Sin embargo, MetSul destaca la llegada de una masa de aire más fresco desde el océano, que funcionará como un regulador térmico para el sur y este uruguayo, evitando que los termómetros superen los umbrales críticos de ola de calor en esa zona.
Windguru: Análisis de vientos y condiciones costeras
Para los navegantes y residentes de la franja costera, los modelos de Windguru muestran una fuerte presencia de vientos del sector Noreste (NE) con intensidades de entre 15 y 30 km/h. Se esperan rachas de hasta 45 km/h durante las tardes del lunes y martes, lo que generará un oleaje moderado y un alivio térmico natural en los balnearios de Maldonado y Rocha.
La presión atmosférica se mantiene estable, lo que refuerza la previsión de que, a corto plazo, no se esperan eventos de tormentas severas, aunque la humedad comenzará a incrementarse hacia la noche del martes, preparando el terreno para el cambio de condiciones del miércoles.