Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Bioferia | sustentabilidad |

En un bosque de El Pinar

Canelones: así se vivió la Bioferia, el evento sustentable más grande de Latinoamérica

La edición 2025 de la Bioferia ofreció dos días de sustentabilidad: charlas, talleres, arte, música, feria gastronómica y actividades para toda la familia.

Canelones recibió la cuarta edición de la Bioferia.

Canelones recibió la cuarta edición de la Bioferia.

 Foto: Intendencia de Canelones
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

El sábado 1 y el domingo 2 de noviembre se llevó a cabo la cuarta edición de la Bioferia uruguaya, el evento de sustentabilidad más grande de América Latina que por primera vez tuvo como sede un bosque en El Pinar, ubicado en el barrio La Aldea (Canelones).

Se trata de un evento que ofrece una importante feria de emprendimientos sustentables, charlas, talleres, espectáculos artísticos, actividades ludícas para las infancias, gastronomía y mucho más. Todo eso en un entorno natural único.

La iniciativa, organizada por la agencia Neto y con el apoyo de CREO (creadores de Aldea) y la Intendencia de Canelones, incluyó en su programación temáticas vinculadas a la agroecología, biodiversidad, bioconstrucción, educación ambiental.

El cronograma de espectáculos reunió propuestas para todo la familia, a cargo de reconocidos artistas locales y emergentes. Se presentaron, por ejemplo, Rueda de Candombe, Alias Tuk y los Niños Eternos, el grupo para infancias Encanto al alma, Cosas de titiritero, Ruben Rada, La olla, entre otros.

IMG_4244
Bioferia en Canelones.

Bioferia en Canelones.

IMG_4186
Bioferia en Canelones.

Bioferia en Canelones.

27

Encuentro, innovación y aprendizaje

En la jornada de inauguración, el intendente de Canelones recorrió la Bioferia y valoró que se haya realizado en Canelones. A su entender, este evento es un "espacio de encuentro ciudadano, innovación y aprendizaje".

Además, el jerarca canario aseguró que la Intendencia de Canelones y el municipio de la Ciudad de la Costa “vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo” en temáticas vinculadas a sostenibilidad, la gestión ambiental y la promoción de prácticas responsables en todo el territorio.

IMG_4269
Intendente de Canelones, Francisco Legnani, y alcaldesa de la Ciudad de la Costa, Julia Matilla.

Intendente de Canelones, Francisco Legnani, y alcaldesa de la Ciudad de la Costa, Julia Matilla.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar