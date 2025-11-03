Canelones: así se vivió la Bioferia, el evento sustentable más grande de Latinoamérica

El sábado 1 y el domingo 2 de noviembre se llevó a cabo la cuarta edición de la Bioferia uruguaya, el evento de sustentabilidad más grande de América Latina que por primera vez tuvo como sede un bosque en El Pinar, ubicado en el barrio La Aldea (Canelones).
Se trata de un evento que ofrece una importante feria de emprendimientos sustentables, charlas, talleres, espectáculos artísticos, actividades ludícas para las infancias, gastronomía y mucho más. Todo eso en un entorno natural único.
La iniciativa, organizada por la agencia Neto y con el apoyo de CREO (creadores de Aldea) y la Intendencia de Canelones, incluyó en su programación temáticas vinculadas a la agroecología, biodiversidad, bioconstrucción, educación ambiental.
El cronograma de espectáculos reunió propuestas para todo la familia, a cargo de reconocidos artistas locales y emergentes. Se presentaron, por ejemplo, Rueda de Candombe, Alias Tuk y los Niños Eternos, el grupo para infancias Encanto al alma, Cosas de titiritero, Ruben Rada, La olla, entre otros.
Encuentro, innovación y aprendizaje
En la jornada de inauguración, el intendente de Canelones recorrió la Bioferia y valoró que se haya realizado en Canelones. A su entender, este evento es un "espacio de encuentro ciudadano, innovación y aprendizaje".
Además, el jerarca canario aseguró que la Intendencia de Canelones y el municipio de la Ciudad de la Costa “vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo” en temáticas vinculadas a sostenibilidad, la gestión ambiental y la promoción de prácticas responsables en todo el territorio.