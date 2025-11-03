Canelones: así se vivió la Bioferia, el evento sustentable más grande de Latinoamérica

El cronograma de espectáculos reunió propuestas para todo la familia, a cargo de reconocidos artistas locales y emergentes. Se presentaron, por ejemplo, Rueda de Candombe, Alias Tuk y los Niños Eternos, el grupo para infancias Encanto al alma, Cosas de titiritero, Ruben Rada, La olla, entre otros.

IMG_4244 Bioferia en Canelones. Foto: Intendencia de Canelones

IMG_4186 Bioferia en Canelones. Foto: Intendencia de Canelones.

Encuentro, innovación y aprendizaje

En la jornada de inauguración, el intendente de Canelones recorrió la Bioferia y valoró que se haya realizado en Canelones. A su entender, este evento es un "espacio de encuentro ciudadano, innovación y aprendizaje".

Además, el jerarca canario aseguró que la Intendencia de Canelones y el municipio de la Ciudad de la Costa “vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo” en temáticas vinculadas a sostenibilidad, la gestión ambiental y la promoción de prácticas responsables en todo el territorio.