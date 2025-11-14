Canelones inauguró nuevo tramo del paseo costero que conecta El Pinar con Montevideo

IMG_6732 Foto: Intendencia de Canelones

"Una obra deseada"

“Era una obra largamente deseada por parte de los vecinos de esta zona, porque habíamos hecho una parte del Paseo Costero, nos faltaban 3.600 metros que estamos completando y conecta Ciudad Vieja con El Pinar”, dijo el intendente Legnani en declaraciones e la prensa.

“Hay una segunda etapa de trabajo que viene, que es lo que falta, que es el alumbrado, que está colocado hasta Avenida Calcagno al día de hoy. Es una segunda etapa que va a implicar el alumbrado de toda esta zona hasta llegar a Montevideo”, informó la directora general de Obras del Gobierno de Canelones, Laura Morales.