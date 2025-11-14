Este jueves la Intendencia de Canelones, junto a representantes municipales y la comunidad, inauguraron 3.600 metros de una bicisenda y faja peatonal en el Paseo Costero, a la altura de Paso Carrasco. La ceremonia también contó con la presencia del presidente de la República, Yamanú Orsi.
Canelones inauguró nuevo tramo del paseo costero que conecta El Pinar con Montevideo
“Era una obra largamente deseada por los vecinos de la zona, porque habíamos hecho una parte del Paseo Costero, nos faltaban 3.600 metros que estamos completando”, dijo el intendente de Canelones, Francisco Legnani.