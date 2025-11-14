Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad Canelones | Paseo Costero | Paso Carrasco

Obras

Canelones inauguró nuevo tramo del paseo costero que conecta El Pinar con Montevideo

“Era una obra largamente deseada por los vecinos de la zona, porque habíamos hecho una parte del Paseo Costero, nos faltaban 3.600 metros que estamos completando”, dijo el intendente de Canelones, Francisco Legnani.

Canelones inauguró nuevo tramo del paseo costero.

Canelones inauguró nuevo tramo del paseo costero.

 Foto: Intendencia de Canelones
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Este jueves la Intendencia de Canelones, junto a representantes municipales y la comunidad, inauguraron 3.600 metros de una bicisenda y faja peatonal en el Paseo Costero, a la altura de Paso Carrasco. La ceremonia también contó con la presencia del presidente de la República, Yamanú Orsi.

Desde la comuna canara informaron que la obra se realizó de forma conjunta con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a través del Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). "Incorpora pavimento, bicisenda, mobiliario urbano, rampas, cordón cuneta, alcantarillas, bocas de tormenta y señalización horizontal, paradas de ómnibus y cartelería informativa. Concreta así una vía de conexión con la rambla de Montevideo y consolida en esta zona de Canelones unos 12,7 kilómetros contiguos de paseo costero", detallaron.

La ejecución de la obra estuvo a cargo de la empresa Grinor S.A., con un financiamiento de $ 87.010.228 millones de pesos.

IMG_6732

"Una obra deseada"

“Era una obra largamente deseada por parte de los vecinos de esta zona, porque habíamos hecho una parte del Paseo Costero, nos faltaban 3.600 metros que estamos completando y conecta Ciudad Vieja con El Pinar”, dijo el intendente Legnani en declaraciones e la prensa.

“Hay una segunda etapa de trabajo que viene, que es lo que falta, que es el alumbrado, que está colocado hasta Avenida Calcagno al día de hoy. Es una segunda etapa que va a implicar el alumbrado de toda esta zona hasta llegar a Montevideo”, informó la directora general de Obras del Gobierno de Canelones, Laura Morales.

IMG_6711 (1)

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar