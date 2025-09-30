Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad Canelones | Turismo | Argentina:

Turismo

Canelones se promociona en Buenos Aires: vacaciones un 25% más baratas que en Argentina

El Gobierno departamental de Canelones y operadores privados apuestan al público argentino como motor de la próxima temporada.

Canelones presente en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires
El turismo canario cruzó el Río de la Plata con la mira puesta en conquistar visitantes. El Gobierno de Canelones, acompañado por operadores privados del sector, participó en la Feria Internacional de Turismo celebrada en Buenos Aires, uno de los encuentros más importantes de la región.

La delegación fue encabezada por la directora de Turismo, Ximena Acosta, quien destacó el valor de llegar de la mano de empresarios locales: “Es un grato placer compartir este espacio con operadores privados. El argentino es un público objetivo clave para nuestro departamento, y creemos que la próxima temporada puede tener muy buenas perspectivas”.

Uno de los factores que juega a favor es el precio. Según el presidente de la Asociación Turística de Canelones, Carlos Tabó, los paquetes turísticos uruguayos resultan hasta un 25% más baratos que en Argentina, una ventaja que, asegura, puede inclinar la balanza a la hora de elegir dónde vacacionar.

La responsable del Complejo Paradise de Atlántida, Ruth Bevilacqua, subrayó la importancia de la estrategia conjunta: “Se ha unido lo público con lo privado en busca de nuestro principal cliente, que es el argentino”. En materia de costos, señaló que actualmente los precios están casi a la par con los del país vecino, algo que, en su visión, facilita la decisión del viajero.

Desde Guazuvirá, Nicolás Montemuiño, del resort El Descubrimiento, contó que las expectativas para el verano ya son palpables: “Siempre llegamos con buena expectativa. Ya hay consultas de argentinos, muchos preguntando tarifas y algunos incluso concretando reservas”.

Canelones y su amplia oferta turística

Pero el esfuerzo no apunta solo al tradicional turismo de sol y playa. La Asociación Turística de Canelones trabaja en propuestas que incluyen experiencias gastronómicas, recorridos por bodegas y el impulso del enoturismo, buscando diversificar la oferta y extender la estadía de los visitantes.

En un escenario competitivo, Canelones apuesta a mostrarse como una opción cercana, variada y, sobre todo, accesible para el turista argentino que ya comenzó a mirar hacia la otra orilla.

