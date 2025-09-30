Canelones se promociona en Buenos Aires: vacaciones un 25% más baratas que en Argentina

La responsable del Complejo Paradise de Atlántida, Ruth Bevilacqua, subrayó la importancia de la estrategia conjunta: “Se ha unido lo público con lo privado en busca de nuestro principal cliente, que es el argentino”. En materia de costos, señaló que actualmente los precios están casi a la par con los del país vecino, algo que, en su visión, facilita la decisión del viajero.

Desde Guazuvirá, Nicolás Montemuiño, del resort El Descubrimiento, contó que las expectativas para el verano ya son palpables: “Siempre llegamos con buena expectativa. Ya hay consultas de argentinos, muchos preguntando tarifas y algunos incluso concretando reservas”.

Canelones y su amplia oferta turística

Pero el esfuerzo no apunta solo al tradicional turismo de sol y playa. La Asociación Turística de Canelones trabaja en propuestas que incluyen experiencias gastronómicas, recorridos por bodegas y el impulso del enoturismo, buscando diversificar la oferta y extender la estadía de los visitantes.

En un escenario competitivo, Canelones apuesta a mostrarse como una opción cercana, variada y, sobre todo, accesible para el turista argentino que ya comenzó a mirar hacia la otra orilla.