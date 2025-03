Cardozo Chico en Tacuarembó bajo alerta por atentados

Tacuarembó

"Todo comenzó con tirar animales muertos con cartas amenazantes en la escuela, eso se volvió a repetir, fue creciendo, le cortaron los alambrados a un vecino, luego volvieron a hacerlo una vez más, prendieron fuego una columna de UTE, y no pasaba nada, todo seguía igual, con impunidad total. No alcanzó con eso y prendieron fuego la escuela que quedó con peligro de derrumbe y no se va a recuperar cuando estaba impecable. Con eso tampoco pasó nada, sigue todo igual, siguieron, cortaron los alambres de los productores de la zona a unos 300 o 400 metros de la ruta que pudo ser un desastre, y tampoco pasó nada. Ahora quemaron las casas de los vecinos, narró el edil Edgardo Gutiérrez.