Carril Solo Bus: se aplican unas 160 multas diarias

"Es un número razonable que esperemos se vaya reduciendo conforme vaya avanzando la medida", comentó el jerarca.

Mejorar la velocidad de los ómnibus

Y añadió: "Lo que realmente nos importa de esta medida es que la velocidad de los ómnibus se incremente y que sea más ágil el transporte público".

Benítez señaló que el próximo mes darán a conocer datos sobre la ganancia de velocidad del transporte público.

Hace unos días el jerarca dijo que casi el total de las infracciones fueron por estacionar donde no se debe.

Actualmente, la comuna fiscaliza el estacionamiento en ese carril. Las avenidas Millán y Rivera, si bien no cuentan con carril Solo Bus, tienen prohibido estacionar o detenerse.

Los choferes dijeron que hay que esperar a que llegue marzo y la llegada de las clases para ver qué pasa, aunque reconocen que el tránsito y los tiempos han cambiado.