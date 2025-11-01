Caso Ferrero: un nuevo imputado y cumplirá prisión preventiva

Atentado a Ferrero

Dos personas ingresaron a la casa de Ferrero en Montevideo, a las cinco de la madrugada del domingo 28 de setiembre. Dispararon al menos dos veces, según informaron fuentes del Ministerio del Interior. Ferrero se encontraba con familiares allí, pero no hubo personas heridas.

Los delincuentes, que ingresaron por una azotea con un artefacto explosivo, causaron además una explosión, que derivó en daños en ventanas y parte de la vivienda, añadieron fuentes del caso. Enseguida, ambos se subieron a una camioneta y huyeron. Había custodia para la fiscal de Corte, pero estaba ubicada en el frente de la vivienda.

El 8 de octubre, la Justicia imputó a un policía retirado de 55 años y su hijo de 28 años por el atentado a la casa de la fiscal general Mónica Ferrero. Hasta el momento eran cinco en total las personas que vieron formalizada la investigación en su contra por este caso.

“No me mataron por 15 centímetros”

La fiscal de Corte y procuradora general de la Nación subrogante, Mónica Ferrero, compareció ante la comisión del Senado donde se está discutiendo el Presupuesto quinquenal. Es la primera aparición pública de Ferrero luego del atentado que sufrió en su casa personal el 28 de setiembre.

En su comparecencia ante los senadores relató el episodio que vivió cuando atentaron su hogar con una granada de especial potencia y tiros de arma de fuego. “No me mataron por 15 centímetros”, dijo Ferrero ante los senadores narrando que parte de las esquirlas de la granada se expandió hasta donde estaba descansando.