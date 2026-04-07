Colectivos feministas reclaman la absolución del joven que mató a su padre violento

Los colectivos sostuvieron que el caso debe ser analizado en su contexto y no de forma aislada. “Hoy la Justicia tiene la responsabilidad de mirar este caso en todas sus dimensiones. No se trata de justificar la violencia, sino de comprenderla en su contexto”, afirmaron, en referencia a la posibilidad de aplicar el artículo 36 del Código Penal, que habilita el perdón judicial en situaciones excepcionales.

En esa línea, subrayaron que la trayectoria de violencia sufrida por el adolescente constituye justamente una de esas circunstancias: “¿No es acaso excepcional una vida atravesada por el abuso sistemático?”, cuestionaron.

El comunicado también rechaza la caracterización del hecho como un acto parricida en términos simples y plantea que el joven actuó en defensa propia. “Moisés no fue a matar a su padre, se defendió del agresor en el acto más valiente de un hijo que pretende justicia para sus hermanas y su madre”, señalaron.

Asimismo, advirtieron sobre la responsabilidad estatal en el desenlace del caso, al recordar antecedentes de denuncias no atendidas. “Casos como el de Jonathan, donde existieron múltiples denuncias ignoradas antes de un desenlace fatal, nos recuerdan que la omisión del Estado también es una forma de violencia”, indicaron.

Finalmente, hicieron un llamado a evitar una doble vulneración de derechos: “No podemos permitir que el sistema falle dos veces: primero por no proteger, y luego por castigar a quien sobrevivió como pudo”.

En ese sentido, convocaron a la ciudadanía a acompañar el reclamo frente al Poder Judicial y exhortaron a que se aplique el artículo 36 y “se absuelva a Moisés”.

Colectivos firmantes

Movimiento 8M-Alertas Florida

Asociación civil El Paso

ALSO Aislamiento Sustentable de lana de Oveja

Mujeres Rurales de Maldonado

Colectivo Resistencia Feminista

Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual

Colectiva Cuerpoadas y Disidencias de Piriápolis

Feminismo Río Negro

Comisión Feminista de mujeres y disidencias de ADES Montevideo

Colectivo La Pitanga - Vecinas y vecinos por una vida libre de violencia

Red de Mujeres - Municipio Solís Grande

Asamblea Permanente de Mujeres, lesbianas trans y no binaries de Paysandú

Brigada China María - Paysandú

Intersocial Feminista

Movimiento de Mujeres Las Hildas - Paso de los Toros