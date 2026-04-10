El crudo relato de Sara Martínez: "Infancias rotas construyen adultos rotos"

También se refirió a la dura situación que atraviesa Simón, de cuatro años, el más chico de los tres. “El que está sufriendo mucho, mucho, mucho es Simón. Solamente se dormía con él”, relató.

Sara recordó una escena reciente, cuando llevó al niño a visitar a su padre en la cárcel. Dijo que, al momento de la despedida, cuando sonó la alarma que marca el fin de la visita, el pequeño rompió en llanto y gritó que necesitaba “otro abrazo” de su padre.

La imagen, contó, resume el vínculo que Moisés tenía con sus hijos. “Moi es un papá como debería ser cualquiera”, sostuvo.

Más allá del caso de su hermano, Sara volvió a poner el foco en la respuesta estatal frente a las denuncias de abuso sexual intrafamiliar que realizó cuando era niña. Su testimonio expuso una cadena de fallas institucionales que, según afirmó, la dejaron desprotegida y profundizaron el trauma.

Recordó que denunció a su padre a los 12 años, después de años de abuso, y que fue una compañera de escuela quien llevó su relato a la dirección del centro educativo. Sin embargo, aseguró que tres días después de hablar seguía viviendo en su casa, donde los abusos continuaron. “Detectan una situación de abuso intrafamiliar y no sacan a la niña: la dejan”, cuestionó.

Sara sostuvo que, lejos de sentirse protegida, el proceso judicial la expuso a nuevas formas de violencia. Dijo que fue sometida a una pericia que la revictimizó y que el trato institucional fue profundamente inadecuado para una niña que acababa de denunciar a su padre. “Me sacaron de un monstruo para tirarme en un pozo”, expresó.

Según relató, el perito que la entrevistó se burló de la situación y no generó condiciones mínimas de cuidado. Esa experiencia, dijo, fue determinante para que su hermana menor —también víctima, según denunció— no pudiera hablar.

Para Sara, el caso de Moisés revela la falta de escucha y acompañamiento real a las infancias y adolescencias atravesadas por violencia. “No estamos cuidando a las adolescencias. Después, de grandes, castigamos a esos adultos rotos que sobrevivieron como pudieron”, afirmó.

La preocupación por Moisés

Sara también advirtió por el estado emocional de su hermano en prisión. Dijo que enfrenta un cuadro de profunda tristeza y desesperanza. Includo advirtió que "tiene alto riesgo de suicidio". “No sé cómo se mantiene. Lo admiro muchísimo por la fortaleza que tiene”, señaló.

Contó que el día de la sentencia Moisés le dijo “ya está”, en señal de agotamiento, y que ella le pidió que no bajara los brazos.

La familia espera ahora la apelación del fallo, con la expectativa de que la revisión judicial contemple el contexto de violencia extrema que marcó la historia familiar. “Mi hermano no representa un peligro para la sociedad. Quiero que la gente lo entienda”, sostuvo Sara.

Su mensaje final fue una advertencia y, al mismo tiempo, un reclamo de fondo: que las historias de abuso sean escuchadas a tiempo y que la salud mental deje de ser un privilegio. “Cuidemos a las infancias. Abracemos a esos gurises. Infancias rotas construyen adultos rotos”, sentenció.