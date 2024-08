Caso Nacho Suárez: el abogado Rodrigo Rey denunció impunidad y exigió respuestas

Entrevistado en el programa "Pasaron Cosas" de Caras y Caretas, Rey criticó que la violencia policial en Uruguay no se investiga adecuadamente, debido a una actitud corporativa de protección entre la policía y la fiscalía. Señaló que en el caso de Nacho Suárez, las cámaras del estadio apuntaban a puntos muertos y que evidencia relevante, como las fotos de la autopsia, desapareció de la carpeta fiscal. Además, afirmó que Peñarol, como institución responsable del estadio, no aportó un mapa completo de las cámaras de seguridad y que los testimonios de los policías no fueron adecuadamente investigados.