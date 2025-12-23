La IM definió horarios especiales por las fiestas tradicionales

El transporte público operará los días 24 y 31 con frecuencias similares a las de un día festivo, reduciendo servicios desde las 18 horas y sin salidas desde terminales luego de las 19:30. El 25 de diciembre también habrá reducción de frecuencias, y el 1º de enero de 2026 no habrá servicio urbano. La operativa habitual se retomará el viernes 2 de enero.

Cementerios

Los cementerios municipales tendrán horarios especiales entre el 24 de diciembre y el 1º de enero, con diferencias según el recinto, mientras que el servicio de guardavidas funcionará con normalidad en las playas durante todas las fechas.

Áreas de género

En el área de género, algunas Comuna Mujer adelantarán su cierre los días 24 y 31, mientras que el 25 de diciembre y el 1º de enero permanecerán cerradas. En contraste, el servicio de atención presencial a mujeres en situación de violencia de género, ubicado en Soriano 1426, y la línea telefónica 1950 8888 funcionarán con normalidad todos los días del año.

Policlínicas

Las policlínicas municipales y la Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales atenderán los días 24 y 31 en horario reducido y permanecerán cerradas los feriados del 25 de diciembre y 1º de enero.

Espacios recreativos

En cuanto a parques, espacios culturales y recreativos, se establecieron distintos cronogramas de apertura y cierre, con reducciones horarias, cierres parciales y períodos de mantenimiento en lugares como el Espacio Modelo, Villa Dolores, el Jardín Botánico, el Teatro Solís y el Mercado Agrícola de Montevideo, entre otros.

La IM recomienda a la ciudadanía consultar los horarios específicos de cada servicio antes de concurrir, especialmente durante el período comprendido entre Navidad y Año Nuevo.