Sociedad IM | tránsito | cementerios

La IM definió horarios especiales por las fiestas tradicionales

La IM fijó horarios especiales para el 24 y 31 de diciembre, con cambios en atención, transporte, servicios sociales, culturales y espacios públicos.

Horarios de espacios de la IM (Intendencia de Montevideo).
Por Redacción Caras y Caretas

La Intendencia de Montevideo (IM) estableció horarios especiales de funcionamiento para sus dependencias y servicios con motivo de las fiestas tradicionales de fin de año. La medida rige para los días 24 y 31 de diciembre de 2025 e incluye cambios en la atención al público, el transporte, los servicios sociales, culturales y los espacios públicos.

Según la Resolución Nº 5122/25, el horario general de funcionamiento de la IM será de 9 a 12 horas, con atención al público de 9:15 a 11:45. En ese marco, el Servicio de Atención a la Ciudadanía (SAC) mantendrá ese mismo horario en todas sus modalidades, incluida la atención telefónica a través del 1950 y por WhatsApp al 099 019 500. La oficina de Gestión Comercial atenderá de 9:15 a 11:15.

Tránsito

En materia de tránsito, el Servicio de Contralor de Conductores y el Servicio de Contralor y Registro de Vehículos funcionarán ambos días de 9:15 a 11:45, únicamente con agenda previa. Además, permanecerán cerrados del 2 al 7 de enero de 2026 por tareas de mantenimiento del sistema SUCIVE. El estacionamiento tarifado funcionará el 31 de diciembre en su horario habitual, mientras que el 1º de enero no habrá atención por tratarse de un feriado no laborable.

El transporte público operará los días 24 y 31 con frecuencias similares a las de un día festivo, reduciendo servicios desde las 18 horas y sin salidas desde terminales luego de las 19:30. El 25 de diciembre también habrá reducción de frecuencias, y el 1º de enero de 2026 no habrá servicio urbano. La operativa habitual se retomará el viernes 2 de enero.

Cementerios

Los cementerios municipales tendrán horarios especiales entre el 24 de diciembre y el 1º de enero, con diferencias según el recinto, mientras que el servicio de guardavidas funcionará con normalidad en las playas durante todas las fechas.

Áreas de género

En el área de género, algunas Comuna Mujer adelantarán su cierre los días 24 y 31, mientras que el 25 de diciembre y el 1º de enero permanecerán cerradas. En contraste, el servicio de atención presencial a mujeres en situación de violencia de género, ubicado en Soriano 1426, y la línea telefónica 1950 8888 funcionarán con normalidad todos los días del año.

Policlínicas

Las policlínicas municipales y la Unidad de Atención y Orientación sobre Servicios Sociales atenderán los días 24 y 31 en horario reducido y permanecerán cerradas los feriados del 25 de diciembre y 1º de enero.

Espacios recreativos

En cuanto a parques, espacios culturales y recreativos, se establecieron distintos cronogramas de apertura y cierre, con reducciones horarias, cierres parciales y períodos de mantenimiento en lugares como el Espacio Modelo, Villa Dolores, el Jardín Botánico, el Teatro Solís y el Mercado Agrícola de Montevideo, entre otros.

La IM recomienda a la ciudadanía consultar los horarios específicos de cada servicio antes de concurrir, especialmente durante el período comprendido entre Navidad y Año Nuevo.

