Cesó la advertencia meteorológica: cielo cubierto y vientos del este según Inumet

Área metropolitana (Montevideo y Canelones)
Mañana/Tarde: El cielo se mantendrá nuboso y cubierto.
Viento: Soplarán vientos del sector Sureste (SE) y Este (E) a velocidades de 10 a 30 km/h.
Tarde/Noche: Continuará nuboso y cubierto. Los vientos aumentarán su intensidad, siendo del sector Este (E) de 20-40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
Temperaturas: Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 16°C.
Pronóstico extendido de INUMET
La probabilidad de precipitaciones regresa a partir de mañana:
Martes 9 de Diciembre: Cielo nuboso y cubierto con probables precipitaciones en la mañana y tarde/noche. Vientos del Noreste (NE) al Este (E) de 20-40 km/h. Mínima de 18°C y Máxima de 24°C.
Miércoles 10 de Diciembre: Continúa el cielo cubierto con probables precipitaciones. Vientos del Sureste (SE). Mínima de 18°C y Máxima de 24°C.
Recomendación a la población
Aunque no hay advertencias vigentes, se aconseja a la población seguir la información oficial del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) ante cualquier cambio inesperado en las condiciones climáticas.