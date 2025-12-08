Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad advertencia | Inumet | pronóstico

Color esperanza

Cesó la advertencia meteorológica: cielo cubierto y vientos del este según Inumet

Inumet había emitido una advertencia de color amarillo por la probabilidad de fuertes tormentas, en el último reporte del organismo desestimaron la advertencia.

 Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS
El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) informa que, tras el cese de la advertencia meteorológica que rigió a primeras horas de la mañana, no existen alertas o advertencias vigentes por fenómenos meteorológicos adversos significativos en el territorio nacional.

A pesar del cese de la advertencia, se mantiene la inestabilidad en la región con un pronóstico de cielo predominantemente cubierto.

Estado actual y pronóstico para el resto del día

El pronóstico oficial de INUMET, actualizado a las 06:00 horas, indica que la jornada estará marcada por cielos nubosos y cubiertos, con temperaturas agradables en general.

Área metropolitana (Montevideo y Canelones)

  • Mañana/Tarde: El cielo se mantendrá nuboso y cubierto.

  • Viento: Soplarán vientos del sector Sureste (SE) y Este (E) a velocidades de 10 a 30 km/h.

  • Tarde/Noche: Continuará nuboso y cubierto. Los vientos aumentarán su intensidad, siendo del sector Este (E) de 20-40 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

  • Temperaturas: Se espera una máxima de 25°C y una mínima de 16°C.

Pronóstico extendido de INUMET

La probabilidad de precipitaciones regresa a partir de mañana:

  • Martes 9 de Diciembre: Cielo nuboso y cubierto con probables precipitaciones en la mañana y tarde/noche. Vientos del Noreste (NE) al Este (E) de 20-40 km/h. Mínima de 18°C y Máxima de 24°C.

  • Miércoles 10 de Diciembre: Continúa el cielo cubierto con probables precipitaciones. Vientos del Sureste (SE). Mínima de 18°C y Máxima de 24°C.

Recomendación a la población

Aunque no hay advertencias vigentes, se aconseja a la población seguir la información oficial del Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) y del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) ante cualquier cambio inesperado en las condiciones climáticas.

