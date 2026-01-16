Récord: en 2025 se vendieron 4,3 toneladas de marihuana legal, una más que en años anteriores

La venta en farmacias estuvo distribuida de la siguiente manera: Épsilon 3250 kg, Gamma 670 kg, Beta 210 kg y Alfa 160 kg.

El precio de los paquetes de 5g varían entre $480 y $610 según la concentración de THC.

Cantidad y perfil de los usuarios

En 2025 se registró un aumento de la cantidad de personas registradas en el Ircca para comprar en farmacias, alcanzando las 83.567.

Las estadísticas marcan que el 64% de los consumidores registrados son hombres.

A nivel etario, poco más de la mitad de los consumidores, el 53%, pertenecen a la franja de entre 26 y 50 años. De acuerdo con esto, los jóvenes de 18 a 24 años representan el 16%, mientras que el resto lo ocupan personas de entre 41 y 49 años (24%) y mayores de 60 años (7%).

A su vez, se registró un crecimiento en el registro de miembros a clubes cannábicos en todos los departamentos pasando de 460 a 557 y también se incrementó el registro de autocultivadores domésticos.

Fiscalizaciones y sanciones del Ircca

El Ircca aumentó las fiscalizaciones en el último año, llegando a las 1798, 330 más que en 2024 (1468) y más del doble que en 2022 (764).

Entre las inspecciones realizadas durante el 2025, 1278 fueron a clubes habilitados, 370 a autocultivadores y 150 fueron fiscalizaciones para habilitación.

El informe detalla que en 2025 se iniciaron 92 expedientes sancionatorios, principalmente por diferencia de stock y trazabilidad del proceso.