Clan desbaratado en La Teja tenía una "estructura organizada" de narcotráfico y lavado de activos

En el marco del Operación Babel, de las doce personas detenidas la semana pasada en La Teja, integrantes de un clan criminal conocido como "Los Rocha", tres fueron condenadas en proceso abreviado y siete fueron imputadas por venta de drogas, lavado de activos, asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, tráfico de armas, entre otros delitos.
“Una estructura organizada y con división funcional interna"
El Ministerio del Interior aseveró que varios de los integrantes de este clan familiar narco “no manipulan directamente droga ni dinero, sino que operan como gestores del clan, lo que refleja una estructura organizada y con división funcional interna”.
El informe detalló que “la investigación analiza también la presunta participación de esta organización en hechos de violencia, incluyendo circulación de armas de fuego, conflictos entre grupos y otros eventos delictivos ocurridos principalmente en la zona de La Teja”.
También apuntaron que, “en el contexto analítico se contemplan eventuales vínculos entre integrantes de la estructura y personas privadas de libertad por operaciones anteriores, manteniendo estricta reserva para no afectar procesos judiciales en curso”.
Los tres condenados
Este jueves fue condenado M.L. por un delito de asistencia al narcotráfico, con una pena de 2 años de prisión.
A.G.D.L. fue condenado como autor de un delito de continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, con una pena de 2 años y 8 meses de cárcel.
I.V.F. fue condenado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, y también recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión.
Los siete imputados
En audiencia de formalización fueron imputadas siete personas, todas con 90 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación:
N.J.R.I. fue imputado por asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico, más un delito de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.
M.R.S.C. fue imputado por asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico, más un delito continuado de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.
M.T.S.S. fue imputado por un delito de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.
G.R.S. y S.J.R.S. fueron imputados de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, más un delito continuado de tráfico de armas de fuego y munición, y un delito de asociación para delinquir. Ambos en calidad de autores.
F.G.G. y C.S.C. fueron imputados de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, más un delito de asociación para delinquir. Ambos en calidad de autores.