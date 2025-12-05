Clan desbaratado en La Teja tenía una "estructura organizada" de narcotráfico y lavado de activos

También apuntaron que, “en el contexto analítico se contemplan eventuales vínculos entre integrantes de la estructura y personas privadas de libertad por operaciones anteriores, manteniendo estricta reserva para no afectar procesos judiciales en curso”.

Los tres condenados

Este jueves fue condenado M.L. por un delito de asistencia al narcotráfico, con una pena de 2 años de prisión.

A.G.D.L. fue condenado como autor de un delito de continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, con una pena de 2 años y 8 meses de cárcel.

I.V.F. fue condenado por un delito continuado de suministro de sustancias estupefacientes prohibidas, y también recibió una pena de 2 años y 8 meses de prisión.

Los siete imputados

En audiencia de formalización fueron imputadas siete personas, todas con 90 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación:

N.J.R.I. fue imputado por asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico, más un delito de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.

M.R.S.C. fue imputado por asistencia a las actividades delictivas del narcotráfico, más un delito continuado de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.

M.T.S.S. fue imputado por un delito de lavado de activos en la modalidad conversión, y un delito de asociación para delinquir y en calidad de autor.

G.R.S. y S.J.R.S. fueron imputados de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, más un delito continuado de tráfico de armas de fuego y munición, y un delito de asociación para delinquir. Ambos en calidad de autores.

F.G.G. y C.S.C. fueron imputados de un delito continuado de negociación de sustancias estupefacientes prohibidas, más un delito de asociación para delinquir. Ambos en calidad de autores.