Tras varios meses de paralización se retomarán, al finalizar la licencia del sector de la construcción, las obras de ampliación de la Terminal de Contenedores del puerto de Montevideo. La reanudación de los trabajos es consecuencia de la firma de un nuevo contrato concretado este jueves.
anuncia katoen natie
En 2026 reanudan las obras de ampliación de la terminal de contenedores
Un diferendo entre empresas mantenía paralizadas las obras en el puerto de Montevideo; este jueves Katoen Natie anunció que se llegó a un acuerdo.