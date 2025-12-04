En 2026 reanudan las obras de ampliación de la terminal de contenedores

Reconocimiento y obras

Ante esto TCP, "expresa su reconocimiento a los integrantes del Directorio, a su equipo gerencial, al equipo de Mota-Engil Uruguay y Stiler, así como a las autoridades nacionales por su disposición al diálogo y por el seguimiento brindado en la búsqueda de soluciones·.

Con este acuerdo, agrega, Uruguay "retoma la mayor obra de infraestructura portuaria del país y avanza en la consolidación del Puerto de Montevideo como líder regional".

Al finalizar las obras, la nueva terminal incluirá un muelle de 730 metros y una plataforma de contenedores que equivale a 23 manzanas. Asimismo, se realizará un dragado de 17 metros de profundidad y una contención que preserve la Escollera Sarandí.