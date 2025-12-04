Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

anuncia katoen natie

En 2026 reanudan las obras de ampliación de la terminal de contenedores

Un diferendo entre empresas mantenía paralizadas las obras en el puerto de Montevideo; este jueves Katoen Natie anunció que se llegó a un acuerdo.

Reanudarán obras en el puerto de Montevideo.

Reanudarán obras en el puerto de Montevideo.

 FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Tras varios meses de paralización se retomarán, al finalizar la licencia del sector de la construcción, las obras de ampliación de la Terminal de Contenedores del puerto de Montevideo. La reanudación de los trabajos es consecuencia de la firma de un nuevo contrato concretado este jueves.

Recuerda Katoen Natie, empresa concesionaria de la terminal de contenedores, que la ejecución del proyecto se había visto afectada "por un diferendo entre empresas contratistas privadas, completamente ajeno a la responsabilidad de Terminal Cuenca del Plata (TCP)".

Por esta razón las autoridades de Terminal Cuenca del Plata (TCP) realizaron negociaciones con las empresas a efectos de alcanzar una solución. Estas gestiones, agrega, "permitieron suscribir un nuevo contrato con Mota-Engil Uruguay, el cual fue aprobado por el Directorio de TCP".

Reconocimiento y obras

Ante esto TCP, "expresa su reconocimiento a los integrantes del Directorio, a su equipo gerencial, al equipo de Mota-Engil Uruguay y Stiler, así como a las autoridades nacionales por su disposición al diálogo y por el seguimiento brindado en la búsqueda de soluciones·.

Con este acuerdo, agrega, Uruguay "retoma la mayor obra de infraestructura portuaria del país y avanza en la consolidación del Puerto de Montevideo como líder regional".

Al finalizar las obras, la nueva terminal incluirá un muelle de 730 metros y una plataforma de contenedores que equivale a 23 manzanas. Asimismo, se realizará un dragado de 17 metros de profundidad y una contención que preserve la Escollera Sarandí.

G7WVsY4XAAA4ntc

Dejá tu comentario

Te puede interesar