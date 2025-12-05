Orsi mano a mano con Shakira en el Centenario: "Hoy tocó disfrutar"

Horas más tarde, Orsi publicó un video tras conocer mano a mano a la artista. “Muchas gracias por venir”, le dijo Shakira al mandatario luego de que ambos se saludaran.

Orsi, en tanto, le comentó que estaba acompañado de su familia. “Vengo con la familia”, aclaró y luego Shakira saludó a su hija y a su esposa, Laura Alonsopérez, quien felicitó a la cantante.

"Hoy tocó disfrutar"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, sorprendió en la tarde de este jueves al concurrir a la segunda y última función de Shakira en el Estadio Centenario.

“Hoy tocó disfrutar el show de Shakira con toda la familia. Salió foto con los trabajadores que están detrás de escena, gracias por el cariño”, escribió el mandatario en su Instagram.

A la publicación adjuntó un video en el que se ve con los funcionarios encargados del montaje del escenario.

La cantautora colombiana agotó completamente sus entradas a poco tiempo de anunciar su regreso a Uruguay, un país que no visitaba desde el 2011 y dijo ser una gran fuente de inspiración para su carrera.

Durante su primer concierto, la artista detalló que algunos de los mayores éxitos de su carrera como “Waka Waka”, “Underneath your Clothes” y “Girl Like Me” los compuso en territorio uruguayo.

“Me han inspirado muchísimo. Gracias por acompañarme y por darme tanto”, concluyó Shakira en un sentido agradecimiento al público.