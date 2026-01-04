Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

comunicación

Comenzó ciclo televisivo del Gobierno de Canelones en la pantalla de Canal 5

Dale Tranqui es una propuesta de la Intendencia de Canelones para promover los atractivos turísticos del departamento.

Canelones promociona sus atractivos turísticos.

Canelones promociona sus atractivos turísticos.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Canelones tiene una amplia gama de atracciones turísticas y para eso decidió difundirlas por televisión. Es así que este sábado 3 de enero comenzó Dale Tranqui, un programa producido por la Secretaría de Comunicación del Gobierno canario y transmitido por la pantalla de Canal 5 y YouTube, que busca destacar la riqueza turística y cultural del departamento, en un ciclo que irá durante todo el verano.

Dale Tranqui contará con entrevistas a distintas personalidades de la música, el deporte, las artes, además de móviles en vivo e informes especiales que destacan las distintas propuestas turísticas y de esparcimiento del departamento, así como la labor de quienes trabajan para tener un verano seguro y disfrutable, informó en su página web la Intendencia de Canelones.

Contenidos por televisión

Los contenidos son producidos por integrantes de la Secretaría de Comunicación y Relaciones Institucionales del Gobierno de Canelones, buscando resaltar no solo el turismo de playas y todos los servicios y propuestas que allí se ofrecen, sino también la diversidad de actividades, naturaleza, y sitios para visitar que tiene el departamento.

Finalmente informa que los programas se emitirán desde distintos puntos de la costa de Canelones, cada sábado de 17:30 a 19:00 horas, con repetición los domingos a las 13:00 horas. Se emitirá por Canal 5 y a través del canal de YouTube y el Facebook del Gobierno de Canelones.

Dejá tu comentario

Te puede interesar