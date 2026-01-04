Comenzó ciclo televisivo del Gobierno de Canelones en la pantalla de Canal 5

Canelones tiene una amplia gama de atracciones turísticas y para eso decidió difundirlas por televisión. Es así que este sábado 3 de enero comenzó Dale Tranqui, un programa producido por la Secretaría de Comunicación del Gobierno canario y transmitido por la pantalla de Canal 5 y YouTube, que busca destacar la riqueza turística y cultural del departamento, en un ciclo que irá durante todo el verano.