"Comenzó como un sueño": el barrio que celebró un nuevo aniversario por todo lo alto

El aniversario fue una instancia para poner en valor la memoria colectiva, reafirmar la identidad barrial y celebrar una etapa largamente esperada como un logro transformador para sus vecinas y vecinos.

En su intervención, la ministra Tamara Paseyro subrayó el valor simbólico de la jornada y afirmó que los procesos de transformación barrial solo son posibles “cuando se construyen junto a las comunidades”.

“Luego de los relatos de las vecinas y vecinos, queda claro que esto se hace entre todos y todas; acá el centro son ustedes, esas 14 personas que empezaron este trabajo”, expresó.

Política de Estado

Paseyro definió el proceso vivido en Juventud 14 como “una verdadera política de Estado”, sostenida durante más de tres décadas, con la comunidad organizada como pilar central. “Si tuviera que resumir esto en una palabra, diría compromiso”, señaló, destacando el trabajo de los equipos técnicos y la articulación con las empresas que participaron de las obras.

También puso énfasis en la importancia de transmitir la historia del barrio a las nuevas generaciones, para que niñas y niños se apropien de ese recorrido como parte de su identidad, y reafirmó el compromiso del Ministerio de continuar acompañando las próximas etapas.

Por su parte, Martín Delgado destacó que la presencia de múltiples autoridades “refleja la complejidad y el esfuerzo que implica hacer ciudad”. Indicó que las transformaciones barriales son procesos largos, marcados por años de lucha y paciencia, y remarcó que los verdaderos protagonistas son las vecinas y los vecinos.

Regularización

El coordinador del PMB explicó que la etapa celebrada incluye la culminación de un proceso de regularización con obras de saneamiento, calles, veredas y realojos, fundamentales para que el barrio alcance los mismos estándares ambientales que el resto de la ciudad. “Eso es lo justo y así debe ser”, afirmó.

Finalmente, Viviana Repetto expresó que para la Intendencia fue “una alegría enorme” participar de la inauguración de obras que impactan directamente en la calidad de vida, como calles, veredas, drenaje, saneamiento y luminarias. Recordó el origen del barrio y destacó la emoción de ver cómo aquel sueño inicial se transformó en el presente.

La celebración cerró con actividades artísticas organizadas con el apoyo del Municipio A, coronando una jornada de memoria, reconocimiento y comunidad.