Vecina filmó a los sicarios escapando tras matar a narco uruguayo en Buenos Aires

El hombre había llegado recientemente a Buenos Aires y vivían junto a su esposa, también uruguaya, en ese departamento desde hace un día. La mujer resultó ilesa en al ataque y los tres sicarios se fueron corriendo de la escena mientras una vecina gritaba desde la ventana: "Tengo fotos, hijos de puta".

Dos sospechosos detenidos por el homicidio: buscan a otros dos

A partir de los testimonios de testigos, la Policía de la Ciudad detuvo a dos de los cuatro sospechosos del crimen y en las inmediaciones del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, los efectivos hallaron un arma que, según la información policial, habría sido arrojada por uno de los sospechosos durante la huida. Además, en un auto que habría sido utilizado para escapar encontraron además un segundo revólver.

Ambas armas serán sometidas a peritajes para determinar si alguna fue utilizada en el crimen, detalló Infobae en base a fuentes de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 26, encabezado por el juez Damián Ignacio Kirszenbaum.