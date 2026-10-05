Mientras avanza la investigación para determinar quienes fueron el asesinato de Carlos Andrés Migales Viera, narcotraficante uruguayo que fue ultimado a tiros frente a su esposa en un departamento del barrio porteño de Palermo, en las últimas horas se conoció un video que muestra la fuga de los presuntos asesinos.
Dos detenidos
Vecina filmó a los sicarios escapando tras matar a narco uruguayo en Buenos Aires
El narco uruguayo Carlos Andrés Migales, líder la banda criminal La Mafilia, fue asesinado en un apartamento del barrio Palermo de la capital argentina.