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Sociedad narco | Buenos Aires | homicidio

Dos detenidos

Vecina filmó a los sicarios escapando tras matar a narco uruguayo en Buenos Aires

El narco uruguayo Carlos Andrés Migales, líder la banda criminal La Mafilia, fue asesinado en un apartamento del barrio Palermo de la capital argentina.

Policía trabajando en la zona del homicidio de narco uruguayo.

Policía trabajando en la zona del homicidio de narco uruguayo.

 Infobae
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Por Redacción Caras y Caretas

Mientras avanza la investigación para determinar quienes fueron el asesinato de Carlos Andrés Migales Viera, narcotraficante uruguayo que fue ultimado a tiros frente a su esposa en un departamento del barrio porteño de Palermo, en las últimas horas se conoció un video que muestra la fuga de los presuntos asesinos.

Migales Viera, de 31 años, quien fue ejecutado el domingo a la madrugada en el interior de un departamento de un edificio situado sobre la calle Costa Rica al 5600, a pocos metros del cruce con Fitz Roy (Palermo), era el líder de la organización criminal La Mafilia, aliada a Los Puglia y Los Albín de Villa Española. El hombre ya había sido objeto de un intento de homicidio a principios de agosto en Villa Colón (Montevideo).

El hombre había llegado recientemente a Buenos Aires y vivían junto a su esposa, también uruguaya, en ese departamento desde hace un día. La mujer resultó ilesa en al ataque y los tres sicarios se fueron corriendo de la escena mientras una vecina gritaba desde la ventana: "Tengo fotos, hijos de puta".

Dos sospechosos detenidos por el homicidio: buscan a otros dos

A partir de los testimonios de testigos, la Policía de la Ciudad detuvo a dos de los cuatro sospechosos del crimen y en las inmediaciones del cruce de las avenidas Santa Fe y Bullrich, los efectivos hallaron un arma que, según la información policial, habría sido arrojada por uno de los sospechosos durante la huida. Además, en un auto que habría sido utilizado para escapar encontraron además un segundo revólver.

Ambas armas serán sometidas a peritajes para determinar si alguna fue utilizada en el crimen, detalló Infobae en base a fuentes de la investigación que lleva a cabo el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional n° 26, encabezado por el juez Damián Ignacio Kirszenbaum.

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