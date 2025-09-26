Hacete socio para acceder a este contenido

Pase Libre | transporte

en presupuesto

Comisión Pase Libre para personas con discapacidad expuso su reclamo al Parlamento

La comisión reclama el cumplimiento del artículo 83 de la Ley 18.651 que establece la gratuidad en el transporte terrestre nacional.

Delegación de la Comisión Pase Libre en el Parlamento.

Por Pablo Silva Galván

Una delegación de la Comisión Pase Libre Nacional para personas con discapacidad fue recibida este viernes por la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda de la Cámara Baja. Durante el encuentro, se expuso su reclamo relativo al incumplimiento del artículo 83 de la Ley 18.651, normativa que establece la gratuidad del servicio de transporte para este colectivo.

Durante media hora, Mirtha Correa, Andrés Freire, Sergio Castro, Álvaro Castro y Pablo Silva, acompañados por la abogada Paz Tumedei, expusieron los problemas que genera en esta población el trasladarse, ya sea por trabajo, estudio, salud u ocio.

Si bien el derecho al viaje gratuito en el transporte terrestre nacional está consagrado en la ley, advirtieron que en los hechos su cumplimiento no se da.

Indicaron que tan solo las intendencias departamentales, no todas, entregan tarjetas para viajar en ómnibus, pero solo dentro de los límites departamentales.

Compromiso por el pase libre

Agregaron que incluso hay un compromiso interpartidario, firmado poco antes de las elecciones de noviembre, en torno a la implementación del pase libre. En ese sentido, indicaron que al comienzo del actual gobierno fue conformada una comisión interministerial para analizar el tema, la que finalmente se expidió el pasado 1 de setiembre, pero sin una respuesta concreta.

Hay base técnica como para concretar el reclamo, en particular en el Área Metropolitana con las tarjetas del Sistema Metropolitano de Transporte (STM), pero faltan los recursos para financiarlo.

La falta de instrumentación del pase libre ha dejado la puerta abierta para el reclamo legal. Existe un precedente al respecto y hay varias personas que han iniciado reclamos ante la Justicia.

Varios legisladores respaldaron el reclamo.

Al finalizar la comparecencia, la diputada Ana Olivera, quien presidió la reunión, manifestó su respaldo, así como la necesidad del cumplimiento de la ley a través de la asignación de recursos, que pueden salir del presupuesto o de una instancia posterior, afirmó.

