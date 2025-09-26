Comisión Pase Libre para personas con discapacidad expuso su reclamo al Parlamento

Indicaron que tan solo las intendencias departamentales, no todas, entregan tarjetas para viajar en ómnibus, pero solo dentro de los límites departamentales.

Compromiso por el pase libre

Agregaron que incluso hay un compromiso interpartidario, firmado poco antes de las elecciones de noviembre, en torno a la implementación del pase libre. En ese sentido, indicaron que al comienzo del actual gobierno fue conformada una comisión interministerial para analizar el tema, la que finalmente se expidió el pasado 1 de setiembre, pero sin una respuesta concreta.

Hay base técnica como para concretar el reclamo, en particular en el Área Metropolitana con las tarjetas del Sistema Metropolitano de Transporte (STM), pero faltan los recursos para financiarlo.

La falta de instrumentación del pase libre ha dejado la puerta abierta para el reclamo legal. Existe un precedente al respecto y hay varias personas que han iniciado reclamos ante la Justicia.

Varios legisladores respaldaron el reclamo.

Al finalizar la comparecencia, la diputada Ana Olivera, quien presidió la reunión, manifestó su respaldo, así como la necesidad del cumplimiento de la ley a través de la asignación de recursos, que pueden salir del presupuesto o de una instancia posterior, afirmó.