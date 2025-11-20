¿Cómo ocurrió?: una madre denunció el intimidante asalto que sufrió su hijo en Belvedere

Sin embargo, la extorsión no terminó allí. El hombre exigió además el teléfono, un reloj inteligente, una cadena y los auriculares. La madre relató que su hijo intentó resistirse, recordándole que ya había entregado el dinero, pero el agresor insistió y tomó todo lo que tenía. Incluso intentó llevar al joven hacia un lugar más desolado, algo que el adolescente se negó a hacer con firmeza.

Amenazas

El relato que la madre compartió incluyó una amenaza final, el atacante le advirtió al menor que no hiciera la denuncia porque “lo buscaría” y “le dispararía”. Esa frase, dijo, fue la que más la estremeció.

La mujer describió a su hijo como un adolescente dedicado a estudiar, que toma clases de guitarra y canto y participa en “El Carnaval de las Promesas”. Al publicar la denuncia en redes, recibió un gran apoyo de vecinos. Muchos aseguraron conocer al agresor e identificaron su nombre, domicilio y su forma habitual de actuar contra menores y adultos mayores.

La madre insiste en que la denuncia no busca solo justicia para su hijo, sino evitar que otras familias atraviesen lo mismo.