Sociedad amenazas |

El agresor opera en la zona

¿Cómo ocurrió?: una madre denunció el intimidante asalto que sufrió su hijo en Belvedere

Una madre reveló cómo su hijo de 15 años vivió un asalto. El adolescente fue extorsionado, obligado a retirar dinero y despojado de sus pertenencias.

Según su relato, el agresor se acercó al joven pidiéndole dinero “para la leche de su hijo”. Ante la negativa, el hombre cambió de tono y le advirtió que le robaría el teléfono. El adolescente, paralizado por el miedo, le dijo que podía retirar dinero de un cajero a cambio de conservar su celular. Esa negociación forzada marcó el comienzo de un trayecto cargado de amenazas.

robo
Captura de pantalla de Subrayado

Captura de pantalla de Subrayado

¿Cómo sucedió el robo?

La madre contó a Subrayado que ambos caminaron hasta un local de Redpagos. Allí, el asaltante simuló tener un arma en la cintura y obligó al chico a actuar “como si fueran amigos”, para no levantar sospechas. El adolescente retiró los 500 pesos que tenía en su cuenta, sin que nadie notara la situación anómala. Para la mujer, ese detalle fue especialmente doloroso, su hijo, solo y atemorizado, tuvo que ocultar su miedo para protegerse.

Sin embargo, la extorsión no terminó allí. El hombre exigió además el teléfono, un reloj inteligente, una cadena y los auriculares. La madre relató que su hijo intentó resistirse, recordándole que ya había entregado el dinero, pero el agresor insistió y tomó todo lo que tenía. Incluso intentó llevar al joven hacia un lugar más desolado, algo que el adolescente se negó a hacer con firmeza.

Amenazas

El relato que la madre compartió incluyó una amenaza final, el atacante le advirtió al menor que no hiciera la denuncia porque “lo buscaría” y “le dispararía”. Esa frase, dijo, fue la que más la estremeció.

La mujer describió a su hijo como un adolescente dedicado a estudiar, que toma clases de guitarra y canto y participa en “El Carnaval de las Promesas”. Al publicar la denuncia en redes, recibió un gran apoyo de vecinos. Muchos aseguraron conocer al agresor e identificaron su nombre, domicilio y su forma habitual de actuar contra menores y adultos mayores.

La madre insiste en que la denuncia no busca solo justicia para su hijo, sino evitar que otras familias atraviesen lo mismo.

