¿Cómo estará el clima para el clásico que define el Campeón Uruguayo?

El período crítico se centrará en la tarde y noche, momento en que se desarrollará el partido. El pronóstico indica que el cielo estará cubierto, con un incremento en la intensidad de las precipitaciones y probables tormentas aisladas. Además, se espera que la jornada sea ventosa. El viento, que soplará del Sector Sureste (SE) al Noreste (NE) con velocidades de entre 20 y 40 km/h, presentará rachas fuertes que podrían alcanzar o superar los 50 a 60 km/h, asociadas a la actividad de las tormentas.