clima | clásico | Peñarol

Y sin paraguas...

¿Cómo estará el clima para el clásico que define el Campeón Uruguayo?

El pronóstico del clima indica que el clásico por la final del uruguayo puede jugarse bajo una importante inestabilidad.

El clima para el clásico

El Instituto Uruguayo de Meteorología (INUMET) emitió el pronóstico del tiempo para el domingo, día en que se disputará la final del Campeonato Uruguayo entre Nacional y Peñarol, advirtiendo sobre una jornada de clima inestable, precipitaciones y fuerte actividad de viento en el Área Metropolitana. Se recomienda a los aficionados tomar las precauciones necesarias para asistir al encuentro.

Pronóstico

Según los datos oficiales, el domingo 30 de noviembre las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 21 °C. Sin embargo, la sensación térmica se verá afectada por las condiciones de inestabilidad y el viento. La mañana comenzará con cielo nuboso y cubierto, con probables precipitaciones desde las primeras horas del día.

El período crítico se centrará en la tarde y noche, momento en que se desarrollará el partido. El pronóstico indica que el cielo estará cubierto, con un incremento en la intensidad de las precipitaciones y probables tormentas aisladas. Además, se espera que la jornada sea ventosa. El viento, que soplará del Sector Sureste (SE) al Noreste (NE) con velocidades de entre 20 y 40 km/h, presentará rachas fuertes que podrían alcanzar o superar los 50 a 60 km/h, asociadas a la actividad de las tormentas.

Dadas estas condiciones de alta probabilidad de lluvia y ráfagas intensas, se exhorta a los asistentes al estadio a prever equipos de protección contra el agua y a mantenerse atentos a las eventuales indicaciones de seguridad de las autoridades.

