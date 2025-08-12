Condenan a 22 meses de prisión a hincha de Nacional por enfrentamiento en Toledo

Amenazas

La muerte de estos dos hinchas de Nacional parece haber desatado las amenazas. Mensajes que llegaron a nuestra redacción señalan que la emboscada estaría dirigida a "lastimar gente" de Peñarol, pidiendo a los hinchas que "no marquen bobera" si asisten al partido. Otros audios difundidos confirman la información y sugieren que las zonas cercanas al Gran Parque Central serían puntos de especial riesgo.

Ante esta situación, según pudo saber Caras y Caretas las autoridades policiales han sido informadas y han confirmado la existencia de este tipo de mensajes con contenidos similares. A su vez, indicaron que desplegarán un fuerte operativo de seguridad, especialmente en los alrededores del Estadio Campeón del Siglo y otros puntos conflictivos, para intentar prevenir cualquier incidente.