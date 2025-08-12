Condenan a 22 meses de prisión a hincha de Nacional por enfrentamiento en Toledo

Uno de los tres hinchas de Nacional detenidos este lunes por el violento incidente en Toledo, que dejó como saldo dos muertos, fue condenado a 22 meses de cárcel mediante un proceso abreviado. La Justicia lo imputó por el delito de rapiña especialmente agravada por la pluriparticipación, en grado de tentativa.
Se trata de un joven de 25 años que, junto a otros parciales, llegó armado en dos motos con la intención de robar una bandera de Peñarol que estaba colgada en el frente de una vivienda con la leyenda: “Toledo es manya”. En el hecho también fueron detenidos un adulto de 21 años y un menor de 17, mientras que un cuarto sospechoso, de 28 años, continúa prófugo.
El episodio derivó en un enfrentamiento con un policía de 24 años que se encontraba de particular junto a hinchas de Peñarol. Según las pericias iniciales, el efectivo realizó los disparos que provocaron la muerte de dos de los hinchas de Nacional. El agente permanece en libertad mientras avanza la investigación y se aguardan las pericias solicitadas por Fiscalía, informó el director de Comunicación de esa institución, Javier Benech. Las imágenes de cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del incidente.
Amenazas
La muerte de estos dos hinchas de Nacional parece haber desatado las amenazas. Mensajes que llegaron a nuestra redacción señalan que la emboscada estaría dirigida a "lastimar gente" de Peñarol, pidiendo a los hinchas que "no marquen bobera" si asisten al partido. Otros audios difundidos confirman la información y sugieren que las zonas cercanas al Gran Parque Central serían puntos de especial riesgo.
Ante esta situación, según pudo saber Caras y Caretas las autoridades policiales han sido informadas y han confirmado la existencia de este tipo de mensajes con contenidos similares. A su vez, indicaron que desplegarán un fuerte operativo de seguridad, especialmente en los alrededores del Estadio Campeón del Siglo y otros puntos conflictivos, para intentar prevenir cualquier incidente.