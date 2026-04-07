¿Cuáles son los próximos feriados y cuál es no laborable?

El calendario oficial uruguayo presenta dos fechas conmemorativas clave para las próximas semanas. Mientras que el feriado de abril mantiene su posición en el calendario, el 1° de mayo generará el primer fin de semana largo del mes, con el cese total de actividades habituales en todo el país.
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19 de Abril: Desembarco de los Treinta y Tres Orientales
Este domingo 19 de abril se celebra un nuevo aniversario de la Cruzada Libertadora de 1825.
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Régimen: Es un feriado laborable. Al coincidir con un domingo, no se traslada de fecha.
Actividad: El comercio y los servicios funcionan con normalidad, y el pago de la jornada es simple para quienes trabajen ese día.
1° de Mayo: Día de los Trabajadores
El siguiente hito en el calendario es el viernes 1° de mayo, una de las fechas más importantes del año civil uruguayo.
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Régimen: Es un feriado no laborable. De acuerdo con la legislación, no se traslada y genera un cierre general de la actividad comercial, industrial y de servicios.
Fin de semana largo: Al caer viernes, se constituye un fin de semana de tres días, lo que suele incentivar el turismo interno y el descanso de los trabajadores.
Remuneración: Aquellos empleados que, por la naturaleza de su tarea, deban trabajar ese día, tienen derecho a percibir doble remuneración (pago doble).