La Fiscalía dispuso la presencia de familiares del pescador desaparecido en Cabo Polonio (Rocha), Óscar Calimares, para realizar pruebas de ADN respecto al cuerpo de un hombre que fue encontrado este miércoles en la playa de Laguna Garzón (Maldonado), informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.
Prueba genética para identificación
Cuerpo hallado en Laguna Garzón: fiscal pidió pruebas de ADN de familiares de pescador desaparecido
El cuerpo de un hombre de "entre 40 y 50 años" tiene "entre una semana y un poco más de días en el mar", señaló el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas.