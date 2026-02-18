Cuerpo hallado en Laguna Garzón: fiscal pidió pruebas de ADN de familiares de pescador desaparecido

Entre ellas está el pescador de Cabo Polonio, Óscar Calimares, desaparecido hace más de dos semanas, aunque no es el único caso.

Fiscal pide pruebas de ADN a familiares de pescador desaparecido

Ante la relevancia pública que tomó la situación del pescador rochense, el fiscal Letrado Departamental de Maldonado de 1º turno, Sebastián Robles, ordenó la citación de sus familiares para la extracción de muestras de ADN, que serán comparadas con los restos hallados este miércoles en Laguna Garzón, según establece el protocolo para estos casos.

La primera etapa consistió en intentar la identificarlo vía científica, mediante estudios técnicos y el cruce de datos. Pero al no obtenerse resultados concluyentes en esa instancia inicial, la Fiscalía entendió pertinente avanzar hacia un cotejo de ADN.

La prueba genética permitirá confirmar o descartar la identidad del cuerpo que permanece oficialmente "sin identificar".

Se espera que los familiares de Calimares concurran este jueves a Maldonado para hacer el reconocimiento del cuerpo, luego de la prueba de ADN.