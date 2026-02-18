Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad cuerpo | ADN | pescador

Prueba genética para identificación

Cuerpo hallado en Laguna Garzón: fiscal pidió pruebas de ADN de familiares de pescador desaparecido

El cuerpo de un hombre de "entre 40 y 50 años" tiene "entre una semana y un poco más de días en el mar", señaló el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas.

Cuerpo fue encontrado en Laguna Garzón.

Cuerpo fue encontrado en Laguna Garzón.
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

La Fiscalía dispuso la presencia de familiares del pescador desaparecido en Cabo Polonio (Rocha), Óscar Calimares, para realizar pruebas de ADN respecto al cuerpo de un hombre que fue encontrado este miércoles en la playa de Laguna Garzón (Maldonado), informó el vocero de la Armada Nacional, Alejandro Pérez.

El cuerpo de un hombre de "entre 40 y 50 años" fue hallado sobre el mediodía de este miércoles en el límite de los departamentos de Maldonado y Rocha, informó el prefecto de Maldonado, Sebastián Sorribas, quien detalló que el cuerpo lleva "entre una semana y un poco más de días en el mar" y fue encontrado "en muy avanzado estado de descomposición".

Esta situación impidió su identificación en las primeras pericias practicadas por el Instituto Técnico Forense (ITF) e imposibilitó establecer una vinculación con alguna de las personas denunciadas como desaparecidas en los registros de Prefectura y Policía.

Entre ellas está el pescador de Cabo Polonio, Óscar Calimares, desaparecido hace más de dos semanas, aunque no es el único caso.

Fiscal pide pruebas de ADN a familiares de pescador desaparecido

Ante la relevancia pública que tomó la situación del pescador rochense, el fiscal Letrado Departamental de Maldonado de 1º turno, Sebastián Robles, ordenó la citación de sus familiares para la extracción de muestras de ADN, que serán comparadas con los restos hallados este miércoles en Laguna Garzón, según establece el protocolo para estos casos.

La primera etapa consistió en intentar la identificarlo vía científica, mediante estudios técnicos y el cruce de datos. Pero al no obtenerse resultados concluyentes en esa instancia inicial, la Fiscalía entendió pertinente avanzar hacia un cotejo de ADN.

La prueba genética permitirá confirmar o descartar la identidad del cuerpo que permanece oficialmente "sin identificar".

Se espera que los familiares de Calimares concurran este jueves a Maldonado para hacer el reconocimiento del cuerpo, luego de la prueba de ADN.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar