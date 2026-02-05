De la denuncia anónima y el posible robo a un banco, al daño a la economía del país

El jerarca expresó que la cartera debe “trascender de las categorías de micro y macro tráfico”, ya que, más allá de dar “golpes al narcotráfico y a la criminalidad organizada en general”, todas las intervenciones son realizadas a “distintas modalidades dentro de una misma organización criminal”.

“Desde la intervención de una boca de drogas hasta la incautación de grandes cantidades de estupefacientes, todas constituyen modalidades dentro de la organización criminal y todas son parte de organizaciones criminales, en algunos casos de alta complicidad”, concluyó.

Denuncia anónima por drogas

El director de Investigaciones de la Policía, Julio Sena, dio detalles de la investigación que permitió la detención e imputación de 11 personas: inició en setiembre por una denuncia anónima, sobre un lugar de expendio de drogas en Neptunia. "Esto fue el 11 de setiembre de 2025".

"En forma paralela, a mediados del mes de diciembre, se recibió una información de un posible ataque o una vulneración de alguna entidad financiera de nuestro país, que podría ser a través de un túnel", relató Sena. Con esto, las autoridades dispusieron distintas operaciones para "prevenir ese tipo de situaciones".

"Avanzada la investigación, colidaron las dos investigaciones, la que se había iniciado por drogas, con la otra, que era llevada por otra unidad policial, de la Dirección de Investigaciones, que refería a la posible vulneración de la entidad financiera", agregó Sena.

Hubo cinco allanamientos entre este martes y miércoles, con once detenidos que fueron imputados en las últimas horas.

Entre los detenidos hay "ciudadanos brasileños que tienen antecedentes por hechos similares en Brasil y que podrían estar vinculados a un grupo criminal transnacional", añadió.