¡De película!: descubren cuadro de Marset junto a grandes capos del narcotráfico

El director de la fuerza antidrogas, Jaime Mamani Espíndola, señaló que todos los objetos hallados serán sometidos a un análisis minucioso con el objetivo de establecer vínculos y posibles conexiones directas con la organización criminal que lideraba Marset.

Este hallazgo se produce en el marco del megaoperativo ejecutado la madrugada de este viernes 13 de marzo, que permitió la captura de Marset tras permanecer prófugo durante casi tres años. El narcotraficante fue localizado en Santa Cruz de la Sierra luego de un amplio despliegue de las fuerzas de seguridad.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de la red criminal y el uso que se daba al galpón allanado, mientras analizan el material encontrado en el lugar.