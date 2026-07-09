Descuentos y estacionamiento gratis: vuelven los Días del Centro

FUENTE: Con información de Intendencia de Montevideo
La medida permitirá estacionar gratis por hasta tres horas consecutivas. El tiempo comenzará a contarse desde el inicio del ticket de estacionamiento y, una vez superado ese límite, se cobrarán únicamente los minutos excedentes.
Cómo funciona el beneficio
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Hasta 3 horas gratis en el área tarifada.
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Aplica jueves 9 y viernes 10.
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El tiempo debe utilizarse de forma continua.
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No se puede fraccionar para usarlo en distintos momentos del día.
Dónde habrá promociones
Las promociones estarán disponibles en comercios adheridos de:
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Centro
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Cordón
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Ciudad Vieja
La organización indicó que los detalles de cada descuento y las promociones vigentes pueden consultarse a través de Paseo Centro.
Una apuesta para mover el comercio
Los Días del Centro se realizan periódicamente con el objetivo de estimular la actividad comercial y atraer público a las principales zonas de compras de Montevideo, combinando rebajas en tiendas con beneficios de estacionamiento para facilitar el acceso de los consumidores.