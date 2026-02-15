Desde este domingo funcionan nuevos puntos de fiscalización de carga en Montevideo

Los nuevos lugares se suman a otros ya existentes en diferentes zonas donde existen restricciones a la circulación de este tipo de vehículos.

En total, actualmente hay 23 puntos de fiscalización.

Los nuevos puntos son:

• Carlos María Ramírez y Egipto

• Av. Agraciada y San Martín

• Av. 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez

• Ferrer Serra y Acevedo Díaz

• Bv. España y Benito Blanco

• Av. Italia y Avelino Miranda

• Minas y Guayabos

• Colonia y Fernández Crespo

• Goes entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra

¿Cómo funcionan?

El sistema detecta las matrículas asociadas a los vehículos de carga, identifica si se trata de un vehículo con PBMA mayor a 24 toneladas y, en tal caso, verifica si cuenta con solicitud de circulación previamente gestionada.

En caso de carecer de la solicitud de circulación se deriva el archivo al Centro de Gestión de Movilidad donde personal inspectivo valida la contravención de tránsito.

Actualmente los vehículos afectados al transporte de carga, cuya tipología no esta autorizada a circular por determinadas zonas según la normativa vigente, deben gestionar previamente la solicitud de circulación para cada desplazamiento.