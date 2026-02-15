Hacete socio para acceder a este contenido

Sociedad

seguridad vial

Desde este domingo funcionan nuevos puntos de fiscalización de carga en Montevideo

Se trata de nueve puntos, que se suman a los ya existentes, que permitirán fiscalizar la circulación de los vehículos de carga y mejorar la seguridad vial.

Comienzan a operar nuevos puntos de control del transporte de cargas.
Por Redacción Caras y Caretas

Como parte de las medidas de movilidad anunciadas en setiembre de 2025 para fortalecer la seguridad vial, la Intendencia de Montevideo (IM) puso en funcionamiento, a partir de este domingo 15 de febrero, nueve puntos nuevos para fiscalizar la circulación de los vehículos de carga.

A través de las cámaras de fiscalización se controla que los vehículos de carga con peso bruto máximo autorizado (PBMA) mayor a 24 toneladas cuenten con permiso de circulación para la zona indicada, informa la IM.

La incorporación de estos puntos de control forman parte de la batería de medidas de movilidad anunciada en setiembre de 2025 y que procuran fortalecer la seguridad vial y promover el uso responsable del espacio público.

Los nuevos lugares se suman a otros ya existentes en diferentes zonas donde existen restricciones a la circulación de este tipo de vehículos.

En total, actualmente hay 23 puntos de fiscalización.

Los nuevos puntos son:

• Carlos María Ramírez y Egipto

• Av. Agraciada y San Martín

• Av. 8 de Octubre y Batlle y Ordóñez

• Ferrer Serra y Acevedo Díaz

• Bv. España y Benito Blanco

• Av. Italia y Avelino Miranda

• Minas y Guayabos

• Colonia y Fernández Crespo

• Goes entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra

¿Cómo funcionan?

El sistema detecta las matrículas asociadas a los vehículos de carga, identifica si se trata de un vehículo con PBMA mayor a 24 toneladas y, en tal caso, verifica si cuenta con solicitud de circulación previamente gestionada.

En caso de carecer de la solicitud de circulación se deriva el archivo al Centro de Gestión de Movilidad donde personal inspectivo valida la contravención de tránsito.

Actualmente los vehículos afectados al transporte de carga, cuya tipología no esta autorizada a circular por determinadas zonas según la normativa vigente, deben gestionar previamente la solicitud de circulación para cada desplazamiento.

