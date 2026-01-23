Desfile de Carnaval 2026: estos fueron los ganadores en cada categoría

Este jueves 22 de enero, la avenida 18 de julio de Montevideo recibió el Desfile Inaugural del Carnaval 2026, que marcó el inicio de la máxima fiesta popular del Uruguay.
En total compitieron 40 conjuntos. Y los ganadores en cada categoría fueron: Los Choby´s (Humoristas), Patos Cabreros (Murga), Zíngaros (Parodistas), La Compañía (Revista) y Valores (Sociedad de Negros y Lubolos).
El desfile se realizó desde plaza Independencia hasta plaza Cagancha, donde se montó un escenario para que los conjuntos realizaran una breve presentación de su espectáculo. El Concurso Oficial comenzará el próximo lunes 26 de enero en el Teatro de Verano.
En tanto, el jurado también definió varias menciones especiales:
- Cuerpo de baile: Tabú.
- Personaje de Parodistas: Dupla Trump y Maduro (Horacio Rubino y Federico Pereyra de Momosapiens).
- Personaje de Humoristas: Alien con Virgilio (Mauricio Suárez de Los Rolin).
- Batería de murga: Patos Cabreros.
- Director de murga: Diego Perrou (Curtidores de Hongos).
A continuación, el puntaje de cada agrupación por categoría:
Murgas
- Patos Cabreros, 189 puntos
- Doña Bastarda, 175 puntos
- Falta y Resto, 173 puntos
- Un Título Viejo, 169 puntos
- La Nueva Milonga, 163 puntos
- La Gran Muñeca, 161 puntos
- La Trasnochada, 161 puntos
- A la bartola, 160 puntos
- Curtidores de Hongos, 158 puntos
- Los Diablos Verdes, 152 puntos
- Jorge, 149 puntos
- La Mojigata, 148 puntos
- Don Bochinche y Compañía, 146 puntos
- Cayó la Cabra, 143 puntos
- Queso Magro, 142 puntos
- Gente Grande, 140 puntos
- Mi Vieja Mula, 139 puntos
- Jardín del Pueblo, 134 puntos
- La Margarita, 119 puntos
Humoristas
- Los Choby’s, 189 puntos
- Los Rolin, 185 puntos
- Sociedad Anónima, 172 puntos
- Cyranos, 161 puntos
- Social Club, 160 puntos
Parodistas
- Zíngaros, 190 puntos
- Los Muchachos, 185 puntos
- Momosapiens, 184 puntos
- Caballeros, 177 puntos
- Los Adam’s, 172 puntos
Revistas
- La Compañía, 186 puntos
- Tabú, 184 puntos
- Carambola, 173 puntos
- Madame Gótica, 157 puntos
- House, 149 puntos
Sociedades de Negros y Lubolos
- Valores, 180 puntos
- Más que lonja, 179 puntos
- Yambo Kenia, 165 puntos
- La Sara del Cordón, 162 puntos
- Integración, 141 puntos
- Herencia Ancestral, 130 puntos